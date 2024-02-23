İstanbul\'da Sahte İlaç İddiası: Örgüt Lideri Dahil 5 Şüpheliye 120\'şer Yıla Kadar Hapis Talebi

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İstanbul'da toplam ihracat değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan ve aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu içi su dolu sahte ilaçları sattıkları iddia edilen örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, örgütün liderinin de arasında bulunduğu 5 şüphelinin 120'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da 2020-2022 yılları arasında toplam ihracat değeri 98 milyon 26 bin 348 lira olan ve aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 11 cins sahte ilacı sevk ederek sattıkları iddia edilen, aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen şüpheli Davut Tekiner'in de bulunduğu 37 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ticaret Bakanlığı Gümrük İdareleri Dairesi Başkanlığı 'mağdur' sıfatıyla, İran uyruklu Navid Rezaei ile Ali Akbar Kokabzadeh 'müşteki' sıfatıyla, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Davut Tekiner'in de bulunduğu 37 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Türkiye'de birçok ilacın temininde güçlük yaşanması, yine civar ülkelerde gerek savaş hali gerekse diğer siyasal, sosyal olumsuzluklar nedeni ile ilaç temininde güçlükler yaşanması nedeniyle şüphelilerin kimi zaman kaçakçılık yaparak, kimi zaman sahte ilaç imal ederek, kimi zaman da gerçekten hasta olan kişilerin bilgisi olmaksızın adlarına ilaçların sağlık kuruluşlarında reçeteye bağlı olarak yazılmasını sağladıktan sonra ihtiyacı olan kişilere temin ettikleri belirtildi.

Gümrük Beyannamesi'ndeki ilaçlarla gönderilen ilaçların miktarlarının ve isimlerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği kaydedildi

Şüphelilerin yasa ve mevzuata aykırı olarak ilaç ticareti yaptıkları gibi sahte ilaçları da ihtiyacı olan kişilere sattıklarının aktarıldığı iddianamede, İran vatandaşı olan müştekilere sahte ilaç satışı yapıldığı, ilgili ilaç firmalarının bazılarında arama yapıldığı, yapılan arama sonucunda söz konusu ilaçlara ve belgelere el koyulduğu, bu firmaların yurt dışına ihracat ettiği ilaçların bir kısmına gümrükte el konulduğu, gümrükte el konulan ürünlerin Gümrük Beyannamesi de incelendiğinde, Gümrük Beyannamesi'ndeki ilaçlarla gönderilen ilaçların miktarlarının ve isimlerinin birbirini tutmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Yüklü miktarda bu ilaçları almış gibi fatura kestikleri ve ihraç ettikleri gözüktüğünün tespit edildiği aktarıldı

El konulan ilaçlarda analiz yapılmak üzere ilgili ilaç firmalarına gönderildiği ve ilgili firmalar tarafından yapılan analizlerde Cellcept 500 miligram ve Sabril 500 miligram ilaçlarının sahte olduklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, bazı ilaçların Türkiye de sadece iki firma üzerinde satışının yapıldığı fakat bu şirketlerin bu ilaçları satan firmalarla herhangi bir ticari ilişkisi olmamasına rağmen yüklü miktarda bu ilaçları almış gibi fatura kestikleri ve ihraç ettikleri gözüktüğünün tespit edildiği aktarıldı.

İçi su dolu sahte ilaç gönderilmesi ve çevreden faturasız ilaç toplanabileceği yönünde konuşmalar yaptıkları belirlendi

Ayrıca, savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin sahte olarak ürettikleri ilaçları halkın sağlığını tehlikeye atacak şekilde yurt içinde ve yurt dışında satışa sundukları, sahte ilaçları satarak müştekileri dolandırdıkları, bu durumun şüphelilerin İran'a gönderdikleri ilaçların yapılan analiz sonuçlarıyla, bilirkişi raporuyla, üretici ilaç firmaların sahte ilaç raporlarıyla ve müfettiş soruşturma raporlarıyla sabit olduğu ve şüphelilerin içi su dolu sahte ilaç gönderilmesi ve çevreden faturasız ilaç toplanabileceği yönünde konuşmalar yaptıkları da kaydedildi.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçları usulsüz yollarla temin ederek yurt dışına kaçak yollarla sattığı tespit edildi

'Tekiner' suç örgütü lideri şüpheli Davut Tekiner'in n 'nitelikli dolandırıcılık', 'sahte ilaç', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı' ve buna benzer farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin kanser tedavisinde kullanılan ilaçları usulsüz yollarla temin ederek yurt dışına kaçak yollarla sattığı, yeşil reçete ile satılan ilaçları el altından piyasaya sürdüğü, sahte ilaç üretimi yaptığı iddiaları ile işlem yapıldığı kaydedildi. Öte yandan iddianamede, şüphelinin eski eşi Mihriban Yiğit (Tekiner), kardeşleri şüpheli Adnan, Ömer ve Ferhat Tekiner adına çok sayıda ilaç şirketi kurduğu, ilaç ihracatı yapmak amacıyla yabancı ve Türk çalışanları aracılığıyla ilaç satın alacak yabancı şahıslarla irtibata geçtikleri, şahıslara numune olarak gerçek ilaçları gösterdikleri, şahısların güvenini sağladıktan sonra sahte veya içeriğinde etkin özellikleri bulunmayan ilaçları gönderdikleri aktarıldı.

Aile bireylerini ve çalışanlarını organize ederek örgütlü bir şekilde hareket ettikleri kaydedildi

İddianamede, şüphelilerin Türkiye de kullanılması yeşil reçeteye tabi olan Symra, Galara ve Regapen isimli ilaçları yurt dışına ihraç ediyormuş gibi gösterip ilaçları kutularından çıkararak boş kutu şeklinde veya herhangi bir etkisi olmayan ilaçları kutulara koyarak başka ülkelere gönderdiği, ilaçları reçetesiz olarak piyasa sürdükleri ve şüpheli Davut Tekiner'in aile bireylerini ve çalışanlarını organize ederek örgütlü bir şekilde hareket ettikleri ve yine ilaçların yurt dışına gönderilmesinde gümrük işi yapan firmalarla iş birliği içerisinde oldukları belirtildi.

120'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Davut Tekiner, Mihriban Yiğit, Ferhat Tekiner, Adnan Tekiner ve Ömer Tekiner'in 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurmak, yönetmek' 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçlarından 68'er yıldan 120'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 32 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 22 yıl ile 120 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL