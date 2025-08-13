İstanbul'da Suç Çetelerine Büyük Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Suç Çetelerine Büyük Operasyon

13.08.2025 19:17
İstanbul Emniyeti, 14 ilçede düzenlediği operasyonlarda 105 şüpheliyi yakaladı, 69'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç çetelerine yönelik 15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 14 ayrı ilçede düzenlediği operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı. 69 çete üyesinin tutuklandığı operasyonda, kurusıkıdan bozma 111 tabanca, bu silahlara ait 751 mermi ve bir el bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, suç ağlarına ve yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "tehdit", "yağma" ve "kurşunlama" olaylarına karışan, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelileri mercek altına aldı. "Yeni nesil çete" olarak tabir edilen motosikletli suç çetesi üyelerinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapan polis, bu kapsamda belirlenen adreslere eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

69 şüpheli tutuklandı

15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu'nda çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, 42 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlardaki aramalarda, kurusıkıdan çevirme 111 tabanca, 1 el bombası, çeşitli çap ve ebatta 751 mermi, 474 parça ateşli silah mekanizması, 124 namlu, 2 delici ve kesici alet, 2 taşlama makinası, 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasın ardından 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 85 şüphelinin 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok, taviz yok"

Yine bu sabah yapılan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuna duyurulan operasyonda ise 6 farklı işyeri kurşunlama olayına karışan 14 zanlı ile silah ticaretinde bulunduğu belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, ele geçirilen silahların sergilendiği emniyette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlunun karşısında mücadeleyi kararlılıkta sürdüreceklerini belirtti. "Çeteler ve illegal yapılar, devletimizin kadife eldivenin içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır" diyen Emniyet Müdürü Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul'da son bir ay içerisinde, 14 ilçemizde yapılan operasyonlar kapsamında tehdit, yağma ve kurşunlama olayına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik, operasyonlar kapsamında toplam 85 şahıs gözaltına alınmış, 69 şahıs tutuklanmış, 16 şahıs ise adli kontrol hükümlerinde serbest kalmıştır. Bugün yaptığımız operasyonlarda ise 5 ilçemizi 6 kurşunlama olayına karışan 14 şahıs gözaltına alınmış. Ayrıca bir merdiven altı tabir ettiğimiz bir silah atölyesi ele geçirilmiş, orada da 2 şahıs gözaltına alınmıştır, adli işlemleri devam etmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok, taviz yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlunun karşısında kararlılıkta mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha önce de ifade etmiştim, şehir eşkiyalarına motosikletli suç çetelerine asla müsaade etmeyeceğiz, devletimizin kadife eldivenin içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır. Nitekim arkadaşlarımıza sahada 7/24, İstanbul halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

