İstanbul'da Uygun Fiyata Otomobil Vurgunu: 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uygun Fiyata Otomobil Vurgunu: 10 Kişi Yakalandı

İstanbul\'da Uygun Fiyata Otomobil Vurgunu: 10 Kişi Yakalandı

İstanbul'da gümrükten uygun fiyata otomobil getireceğini söyleyerek 60 milyon liralık dolandırıcılık yapan 10 kişilik bir örgüt düzenlenen operasyonda yakalandı. Örgüt liderinin evinde ele geçirilen değerli eşyalar dikkat çekti.

07.02.2025 16:01  Güncelleme: 16:06
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İSTANBUL'da gümrükten uygun fiyata otomobil getireceğini söyleyerek 9 kişiden toplam 60 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik örgüt yakalandı. Örgüt liderinin evinde çok miktarda para ve altın ziynet eşyası ile iki tüfek bulundu. Olayın mağdurlarından Selcan K., "İlk önce bir otomobil aldık. Bunu güvenerek arkadaşlarımızı da katılmaları konusunda ikna ettik. Bizde yeni bir otomobil almaya çalışırken dolandırıldık" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ucuz otomobil almaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dolandırılanlar, tanıştıkları S.B. adlı kişinin "Ben gümrük mevzuatını çok iyi biliyorum. Filo halinde araçlar getirip satıyorum. Normal fiyatından yüzde 40 daha ucuz oluyor" yalanıyla kendilerini kandırdığını söyledi. Mağdurların hepsi önce bir araç aldıklarını daha sonra daha lüks araçlar almak için şüpheliye para gönderdiklerini belirtti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada S.B. liderliğinde organize şekilde dolandırıcılık yapan örgütün varlığını belirledi. İstanbul, Cumhuriyet Baş savcılığı, Örgütlü suçlar soruşturma bürosundan alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda örgüt lideri S.B.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİNİN EVİNDE ÇOK MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden S.B.'nin daha önceden 30 suç kaydı ve 3 aramasının bulunduğu öğrenildi. Üsküdar'da lüks bir evde yakalanan S.B.'nin evinde yapılan aramada toplam değeri 6 milyon lira olan nakit para ve altın ziynet eşyaları ile iki tüfek ele geçirildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Polis soruşturmasında şüphelinin maddi durumu iyi olan kişilerle dostluk kurduğu ve yurt dışından filo olarak ucuz otomobil getirdiğini isteyenlere küçük bir kar karşılığında pazarladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin önce bir otomobili mağdurlara teslim ettiği, aradaki fiyat farkını ise kendi cebinden ödediği ortaya çıktı. Daha sonra ucuza otomobil aldığını sanan mağdurları daha çok otomobil almak için ikna eden şüphelinin topladığı paraları döviz bürolarında yabancı para birimine çevirerek yurt dışına çıkardığı öğrenildi.

'UCUZ OTOMOBİL ALMAYA ÇALIŞIRKEN DOLANDIRILDIK'

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek kendisini dolandıranlardan şikayetçi olan mağdurlardan Selcan K., "İlk başta bizde şüpheyle yaklaşmıştık. Ancak daha sonra bir otomobili gerçekten ucuz fiyata aldık. Üstelik otomobili bayiden teslim aldık. Bu bize güven verdi. Arkadaşlarımızı da durumdan haberdar edip kendimizde daha iyi bir otomobil almak için tekrar onunla bağlantı kurduk. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen ne paramızı aldık ne de otomobil teslim edildi. Şikayetçiyiz" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanan dolandırıcılık örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Uygun Fiyata Otomobil Vurgunu: 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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