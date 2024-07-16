Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı

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İstanbul Küçükçekmece'de akraba iki aile arasında kız meselesi nedeniyle çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

16.07.2024 18:25
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İstanbul Küçükçekmece'de, akraba iki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlar konuştu. Olayda 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Olay, saat 15.00'da İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başladı. Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma çıktı.

1'İ AĞIR 10 YARALI

Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polis daha sonra olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış mermiler ve çok sayıda boş kovan bulundu. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1\'i ağır 10 kişi yaralı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Kızı görmek isterdim. 4 1 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: bizim orası.... mevzu öğlen oldu.... ortalık bir anda karıştı aga 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı - Son Dakika
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