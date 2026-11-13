İstanbul savcılığı Ailem Güvende\'de 21 kişiye hapis, 6 derneğe fesih talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturmaları kapsamında hazırlanan 6 ayrı iddianamede, 21 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis cezası ve 6 derneğin feshi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturmaları tamamlandı. Hazırlanan 6 ayrı iddianamede, 8'i tutuklu 21 dernek kurucusu, üyesi ve yöneticisi hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamelerde ayrıca malen sorumlu dernekler olan Pozitif-iz Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, LİSTAG Derneği, HEVİ LGBTİ Derneği, SPOD Derneği, LAMBDA Derneği'nin feshine karar verilmesi talep edildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLERİN HUKUKA AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU TESPİT EDİLDİ

İddianamede, derneklerin çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerinin hukuka aykırılık oluşturduğunun tespit edildiği, gelişim çağındaki çocukların karşılaştıkları içerikleri değerlendirme yetilerinin henüz gelişmemiş, olgunlaşmamış olması, mahremiyetlerini ve kişilik gelişimlerini etkileyebilecek faaliyetlerin özenle incelenmesi gerektiği aktarıldı. İddianede, soruşturmanın konusunun şüphelilerin kişisel kimlikleri, cinsel yönelimleri veya belirli bir toplumsal kesimin haklarını savunmaları olmadığı, dernek tüzel kişiliği altında gerçekleştirilen somut faaliyetlerdeki kişisel sorumlulukları olduğu açıklandı.

İDDİANAMEDE TÜRK AİLE YAPISININ DEĞERLERİNİN HİÇ EDİLDİĞİ AKTARILDI

İddianamelerde derneklerin yürüttüğü faaliyetlerin kuruluş amaçlarının dışına çıktığı, özellikle çocuk ve genç kitlesi üzerinde cinsel yönelim ile toplumsal cinsiyete ilişkin kavramların sıradanlaştırılmasına zemin hazırlandığı ve bu yolla Türk aile yapısının değerlerinin hiç edildiği ve sorgulanabilir hale getirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca LGBTI+ bireylere özel istihdam modelleri geliştirilerek, devletin içinde bir ayrıştırma çalışmalarına girişildiği kaydedildi.

DERNEKLERE GÖNDERİLEN FONLAR DA İDDİANAMEDE YER ALDI

Derneklere gönderilen fon paraları da iddianamede yer buldu. SPOD'a ABD Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 114 bin dolar, Stichting Women Win'den 220 bin 500 dolar, Rainbow Railroad USA'den yaklaşık 150 bin dolar gönderildiği belirtildi. İddianamede, İstanbul'daki Hollanda Konsolosluğundan yaklaşık 51 bin dolar, Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına ise farklı dönemlerde yaklaşık 41 bin dolar ödeme yapılan derneğe 2012-2026 yılları arasında toplam 1 milyon 570 bin dolar para gönderildiği kaydedildi.

HEVİ'ye 2018-2026 yılları arasında Wellspring Philanthropic Fund'dan 200 bin dolar, European Endowment for Democracy adına geçen iki ayrı kayıt grubundan toplam yaklaşık 242 bin dolar olmak üzere diğer kuruluşlardan toplam 763 bin dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Lambda'ya ilişkin 2012-2026 dönemini kapsayan mali kayıtlarda ILGA Europe adına yaklaşık 50 bin dolar, Hollanda'nın İstanbul Konsolosluğundan 41 bin dolar dahil diğer kuruluşlardan toplam 104 bin dolar transfer yapıldığı açıklandı.

İddianamede LİSTAG'a 2020-2026 döneminde Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına yaklaşık 82 bin dolar ve Almanya Federal Cumhuriyeti adına geçen iki ayrı kayıt grubundan toplam 65 bin dolar dahil çeşitli kuruluşlardan toplam 314 bin dolar gönderildiği ifade edildi.

Pozitif Yaşam'a ilişkin denetim raporunda, 2024-2026 döneminde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan 50 milyon 399 bin lira, Avrupa Komisyonundan 153 bin avro gönderildiği belirtildi. İddianamede derneğe farklı kuruluşlardan toplam 516 bin dolar gönderildiği açıklandı.

Pozitif İz'e 2022-2026 döneminde Hrant Dink Vakfı adına yaklaşık 41 bin dolar, International AIDS Society adına 34 bin dolar, Fransa Büyükelçiliğinden 12 bin dolar, ABD Dışişleri Bakanlığı adına 7 bin dolar dahil toplamda 99 bin dolar destek sağlandığı belirtildi.

İddianamede, gönderilen bu fonların incelenmesi gerektiği belirtildi.