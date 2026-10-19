İstanbul'da yolun ortasında birbirine giren sürücülere 1 milyon 642 bin TL ceza: 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da yolun ortasında birbirine giren sürücülere 1 milyon 642 bin TL ceza: 8 kişi yakalandı

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İstanbul\'da yolun ortasında birbirine giren sürücülere 1 milyon 642 bin TL ceza: 8 kişi yakalandı
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Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 16 Ekim'de üç ayrı aracın sürücüleri araçlarından inip cadde ortasında kavgaya tutuştu. Kameraya yansıyan görüntüleri inceleyen trafik ekipleri plakalardan 8 kişiye ulaştı. Toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulanan şahısların araçları 60 gün trafikten men edildi; bir kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken diğerlerininki 60 gün geri alındı.

Zeytinburnu'nda trafikte kavga eden sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. 8 şahsa toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı saniye saniye kameraya yansıdı.

ÜÇ ARACIN SÜRÜCÜLERİ CADDE ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTU

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 16 Ekim'de bir cadde üzerinde, üç ayrı aracın sürücüleri araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek araçların plaka bilgilerinden şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla toplam 8 şahıs yakalandı.

EHLİYETLERİ GERİ ALINDI, ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 1 milyon 642 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahısların kullandığı araçlar 60 gün trafikten men edildi.

Bir şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, diğer şahısların sürücü belgeleri 60 gün geri alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
ZeytinburnuİstanbulGüvenlik3. SayfaTrafikGüncelPolisKavgaSon Dakika

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