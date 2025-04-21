İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade - Son Dakika
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İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı Murat Abbas\'tan Murat Ongun\'u zora sokacak ifade

İBB'ye yönelik soruşturmada 'itirafçı' olarak tahliye edilen Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin ardında yer aldığını belirttiği Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ın, 31 Mart seçimleri öncesinde şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması talimatı verdiğini öne sürdü. Hollanda'da tekne ve Moda'dan daire alındığı iddialarını da ortaya attı.

21.04.2025 17:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İTİRAFÇI MURAT ABBAS'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, soruşturma kapsamında tutuklanan ve "İtirafçı" olarak 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak tahliye edilen Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı.

İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
Ekrem İmamoğlu ve Murat Abbas

"PROJENİN ARKASINDA MURAT ONGUN VARDI"

İfadesinde Abbas, 2023 senesinde start verilen Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğunu ileri sürdü. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği bir görüşme esnasında kullanılan teknolojinin eski olduğunu fark edince durumdan şüphelenmeye başladığını aktaran Abbas, proje için 43 milyon TL'lik harcama yapıldığına ilişkin kayıtların gerçek olmadığını kaydetti. Abbas, harcama detaylarını, "22 milyon TL işçilik, 8 milyon TL cam değişimi, 7 milyon TL, 6 milyon TL'lik kayıtsız ödeme" şeklinde sıraladı.

"DOĞRUDAN 13 MİLYON TL İSTENDİ"

Abbas, ifadesinin devamında ise Ongun ile İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, Dijital Müze projesinin yüklenici firmasından; 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin TL talep ettiğini öne sürdü. Abbas söz konusu para transferlerinin Barış Kılıç üzerinden gerçekleştirildiğini de ileri sürdü.

İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

RAMAZAN YARDIMI ADI ALTINDA PARA TOPLAMA TALİMATI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Yıldız tarafından bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması yönünde talimat geldiğini anlatan Abbas, bu talimatın bir toplantıda verildiğini belirtti. Abbas, talimat doğrultusunda bir medya fonu oluşturulduğunu ve Kültür A.Ş.'nin aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdiğini söyledi.

"HOLLANDA'DA TEKNE, MODA'DA EV SATIN ALINDI"

Abbas'ın ortaya attığı iddiaya göre, Sayıştay raporu hazırlanmadan önce 38 milyon TL'lik açık olduğu belirlendi ve Murat Ongun, bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını söyledi. Bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe verdiğini ve dijital müzenin denetlenmesini talep ettiğini aktaran Murat Abbas'a göre, Ongun'un yanında projeye dahil olan Barış Kılıç, Hollanda'da tekne aldı. Abbas'ın yardımcısı da Moda'daki kiralık evini satın aldı.

İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

"İBB'YE OPERASYON ÖNCESİ TOPLANTI YAPILDI, VERECEĞİMİZ İFADELER ANLATILDI"

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonlarından yaklaşık 15 gün önce İBB yetkililerinin 2 kez avukatlarla birlikte toplantı yaptığını dile getiren Abbas, 9 Mart tarihinde Kültür A.Ş.'de düzenlenen hazırlık toplantısını bir avukatın yönettiğini anlattı. Bu toplantı sırasında operasyon sonrasından ne şekilde ifade vereceklerinin kendilerine anlatıldığını ifade eden Abbas, "Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi. Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun'un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi" diye konuştu. Bu toplantıda İBB'nin belirlediği avukata vekalet verdiğini söyledi.

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Ertan Yıldız, Murat Abbas, Murat Ongun, Hollanda, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Moda, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Sk 06:
    23 yıldır milletin vergisi ile soyanlar niye yargılanmıyor 124 348 Yanıtla
  • Bombacı Mülayim:
    Milyonmuuu?pehhhh akape seçimleri kaybetmeden önce milyar milyar götürdü.akape vakıflarına peşkeş çekilen milyarlar nerede???? 112 260 Yanıtla
  • ahmet demir:
    UYAN TÜRKİYE UYAN ALLAH BU DEVLETİ BUNLARA NASİP ETMEDİN VALLAHİ BU DEVLETİ SATARLAR 257 68 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    nankör murat .iyi beslemişler seni .. ne vaad ettilerse artık 138 92 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Kim bilir ne kadara sattı karekterini. 23 yıldır ye babam ye çal babam çal doymayan iktidara neden hiç biriniz sorgulama yapmadı ampul olmuş beyniniz artık. Sanırsın ülkede ekonomi mükemmel ötesi halk refah içinde huzur içinde herkesin evi yatı katı var gençler mezun olur olmaz işe giriyor liyakatsiz asla atamalar yapılmıyor. Tek sorun muhalefet bütün kirli işler muhalefetde. Siz bu ampul kafalarla daha çok geriye gidersiniz. 38 132 Yanıtla
  • Bayram :
    Dünyanin en sansli partisi cehapedir. Önüne odun koysan bir yere gitmez o ne kitlersen kitle yüzde 25 kitlesi hep orada durur… burada yazan cehapeli sgrlarda bunun bir ispatidir. Okudukca bu düsüncemde ne kadar hakli oldugumu görüyorum 91 26 Yanıtla
  • Szka788304:
    poncik pamuk seni herkesi dolandırmış soymuş sen itirafçı ya kızıyorsun sana kuruş vermezler bu kadar savunma bu ülkede hakim ve savcılar görevini yapıyor kimse onlara laf edemez kandırılmışlar sizin gözünüzü açmanız için daha ne olması gerekir yolsuzluk savunulmaz hangi partiden olursa olsun 95 19 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    kac gun gecti hep ayni ortaya atildi idda edildi . madem daire alindi cok basit bulun ve kanitlayin !!! 59 48 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Yazık çok yazık , gizli tanık idfiaları ile içeri at, itirafçı iddiaları ile delil üret, sonra deki işte adalet 29 71 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Haydi Abbas vakit tamam sen kafanı yorma biz bunların hırsız olduklarını çok iyi biliyoruz. 54 20 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Belediyelerde yolsuzluk yok diyen gumda oynasin 39 7 Yanıtla
  • Halis demir:
    ekrem sadece soymamış aynı zamanda soyulmasına müsade etmiş hala inanmsyanlarda hesap verecek. 31 7 Yanıtla
  • 147258hh:
    herşey güzel olacak ?? 17 3 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    Bir chp li olarak bu iddia gerçekten doğru bi idda ise Ongun yargılanmalıdır. Ama yalancı şahitlik ve yalan ifade verdiyse arkadaş direk idam edilmelidir... 9 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade - Son Dakika
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