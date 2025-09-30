İTÜ'de Kız Öğrenci Yurdundan Düşme Olayı - Son Dakika
İTÜ'de Kız Öğrenci Yurdundan Düşme Olayı

30.09.2025 15:03
İTÜ Maslak Kampüsü'nde bir öğrenci 4. kattan düşerek hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'deki İTÜ Maslak Kampüsü'nde bulunan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu'nda, 4. kattan düşen üniversite öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sıla Ahsen Tuluk, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı yurdun 4. katındaki pencereden zemin kata düştü.

Gürültüyü duyan öğrencilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESET ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Tuluk'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Buradaki işlemlerin ardından Tuluk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Genç öğrencinin memleketi Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, öğrencinin ölümü kampüste büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, istanbul, Maslak, Eğitim

