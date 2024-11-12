Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest - Son Dakika
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Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

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İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği soba faciasında, cenaze töreninin ardından "taksirle ölüme neden olmak" suçundan gözaltına alınan anne Melisa Akcan adliyeye sevk edildi. Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.11.2024 19:47
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

5 KARDEŞ YANGINDA CAN VERDİ

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetti.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

ANNE, YANGIN SIRASINDA HURDACIDAYMIŞ

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Ayrıca annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediği öğrenildi.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

GÖZALTINA ALINAN ANNE SERBEST

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı. Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest


Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

3-sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • rıdvan öztürk:
    Allah rahmet eylesin.. çok üzücü bir durum.. biraz sahipsizlik biraz ihmalkarlık.. zor.. bunlar ülkemin gerçekleri olmamalı.. 36 0 Yanıtla
  • habib muslu:
    kadının cinnetse lohusa dönemiyse dikkate alınması lazım. 9 9 Yanıtla
  • McA !:
    Sosyal Devlet nerede? 5 Cocuklu 1 kadın a nasıl sahip çıkmaz iktidar ? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bu zamana kadar neden önlem almadı? 10 1 Yanıtla
  • Sefik Avci:
    Bu çocukların babasını hangi sebeple hapse atmışlar, 5 bebek var diye aslında çocukların babalarını kolay kolay hapse almamaları lazım. 7 3 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    27 yaşında 5 çocuk sahibi hanım kızımız. Çocuklar 5 4 3 2 1 yaşlarında. bu yaşta bu acı ömür boyu travma. başka hatalar yapmaya müsait bir durum. Allah kolaylık versin. Çocuklara da Allahtan rahmet dilerim 9 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    ihmalkarlık vardır mutlaka ama ne yapsın oda istermi böyle olsun allah cc sabır versin herkes yapacagı hayır hasenatı çevresindeki fakir ihtiyacı olanlara yapsa bu durum olmaz kadın rızkı için hurda toplamaya gitmiş. 7 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Yüce Rabbim Sabır Versin Kolay Değil 7 0 Yanıtla
  • Aslı A:
    Allah sabır versin ama 5 çocuk nedemek bu hayat şartlarında çocukların yaşları 1.2.3.4.5 yazık değil mi bakamacağınız çocukları neden dünyaya getiriyorsunuz günahlarını alıyorsunuz 6 0 Yanıtla
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