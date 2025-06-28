Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar

Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
28.06.2025 10:29  Güncelleme: 10:52
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İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın kurtarılırken şüphelilerin, müşterilerin dijital katalogdan seçtikleri kadınları "konumcu" olarak tabir edilen korsan taksiler aracılığıyla belirlenen adreslere gönderdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorla" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli Bursa, Aydın, Sakarya, Mersin, Kayseri ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslerde yapılan eşzamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

59 KADIN KURTARILDI

Çalışmalar kapsamında zorla fuhuş yaptırılan 59 kadın kurtarılırken 14 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 14 kişiden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.Ş., Ş.Ş., H.A., B.T., A.G., M.E.Ç., E.G., O.G. ve R.D. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Fuhuş Operasyonu: 59 Kadın Kurtarıldı, 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

DİJİTAL KATALOG BİLE YAPMIŞLAR

Öte yandan süren teknik ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların illegal internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlar aracılığıyla fuhuş ağı oluşturdukları, bu ilanların İzmir ilinden yönetildiği belirlendi. Şüphelilerin, mağdur kadınların fotoğraflarının yer aldığı dijital katalogları müşteri şahıslara göndererek kadınları, "konumcu" olarak tabir edilen korsan taksiciler aracılığıyla otel, apart ve günübirlik kiralanan dairelere gönderdiği, fuhuş faaliyetlerinden elde edilen gelirin "ilancı", "konumcu" ve mağdur kadınlar arasında paylaştırıldığı, bazı kadınların ise zorla fuhuşa zorlandığı öğrenildi.

İzmir'de Fuhuş Operasyonu: 59 Kadın Kurtarıldı, 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ariza Makakula:
    napacak el ilani mi basacak 0 0 Yanıtla
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