İzmir\'de iş adamının kamyonetinde ölü bulmasıyla ilgili sanıklar hakim karşısında

İzmir'de 49 yaşındaki Mehmet Akgül'ün kamyonetinde ölü bulunmasıyla ilgili eşi, yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ve tetikçi olduğu iddia edilen kişi hakim karşısına çıkartıldı.

Olay, 10 Nisan 2024'te, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında ayakkabı toptancılığı ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül (49), kamyonetinin direksiyonu başında kanlar içinde hareketsiz bulundu. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan evli, 1 çocuk babası Akgül, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. 4'ü kız 10 kardeş olan Akgül'ün, kardeşlerinin 33 yıldır İngiltere'de çalıştığı, gelirlerini Türkiye'ye kendisine gönderdiği belirtildi. Mehmet Akgül'ün birikimlerle Türkiye'de ayakkabı üretim ve inşaat işiyle uğraştığı, iddiaya göre aldatıldığını öğrenince olaydan 20 gün önce boşanacağını eşine ilettiği öğrenildi.

Tetikçinin 500 bin TL istediği öne sürüldü

Başlatılan soruşturma kapsamında polis, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntülerini izleyen ekipler, Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Mehmet Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban (36) ve Gültekin Uslu (46) üzerinde yoğunlaştırıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Çelişkili tavırlar sergileyen eşi Anıl Akgül (44) de gözaltına alındı. Kızılban ve Uslu, poliste suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti. Akgül, ifadesinde, Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül, bir sonraki gün tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Akgül de tutuklandı.

İddianame hazırlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Anıl Akgül hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talep edildi.

Sanıklar hakim karşısına çıktı

İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesinde bugün sanıklar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların dışında taraf avukatları ile öldürülen Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül ile kardeşi Hüseyin Akgül de duruşmada yer aldı. Duruşma, mahkeme başkanının iddianameyi sanıklara okumasıyla başladı. İlk olarak tutuklu sanıklardan Anıl Akgül'e söz verildi. Anıl Akgül, "Eşim maddi ve manevi olarak yalnız bırakıyordu. Geçim sıkıntısı yaşıyordum. 2020 yılından beri eşimle ayrı yaşıyorduk. 2022 yılından beri Rojhat Kızılban ile sevgiliydim. Eşimin bu şekilde ölmesini asla istemiyordum. Oğlum babasız ve annesiz kaldı. Boşanmayı ben istiyordum ancak eşim istemiyordu" ifadelerini kullandı.

'Bu gece de Mehmet'i takipteyiz'

Mahkeme başkanının, "Kim öldürdü" sorusuna karşılık Anıl Akgül, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, ben öldürmedim. Rojhat ile Gültekin arasında ne konuşuldu bilmiyorum, plan yapıp yapmadıklarını da bilmiyorum. Rojhat ile eşimin öldürülmesinden sonra konuşmadım. Olaydan birkaç ay önce bize, 'size eziyet eden bu adamı öldüreceğim' sözü aklıma geldi. Ondan dolayı konuşmadım" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "cinayetten hemen sonra sanık Rojhat ile iletişimi neden kestin? Ayrıca Savcılıkta, Rojhat'ın sana söylediğini ifade ettiğini 'Maktulün sana eziyet ettiğini gerekçesiyle Rojhat'ın onu öldüreceği veya öldürteceği' yönündeki ifadene rağmen neden olayın ilk anında karakolda bunu söylemedin ayrıca sana Rojhat'ın 'Bu gece de Mehmet'i takipteyiz' yönünde beyanın var. Neden maktul takip ediliyordu" yönündeki sorulara, sanık Anıl Akgül, sessiz kalıp yanıt vermedi. Yine mahkeme başkanı, ifadenizde Rojhat'ın eşinizin mal varlığından haberi olduğunu söylemişsiniz. Neden bunu konuşuyordunuz yönündeki soruya, Anıl Akgül, "Eşimin mal varlığının tam olarak ne olduğunu biliyorum" sözlerini kaydetti.

Ardından söz verilen Gültekin Uslu, sanık Anıl ile 2 yıl önce Kemalpaşa'da, Rojhat'ın çiftliğinde tanıştıkları söyledi. Anıl'ın kendini, Rojhat'ın sevgilisi olarak tanıdığını kaydetti. Uslu, " Anıl, maktul Mehmet'in eşi olduğunu söylememişti. Anıl, Mehmet Akgül'ün sattığı malları hesabına alarak hırsızlık yaptıklarını söyledi. Anıl, Mehmet'in eşi olduğunu hiç söylemedi. Mehmet ile eğlence mekanlarında bazen karşılaşırdık. Selamlaşırdık. Ama yakınlığım yoktur. Cinayetin işlendiği gün olay yerine Rojhat ile gittik. O arabada kaldı, ben dolaştım. Mehmet arabada uyuyordu. Penceresini tıklattım. Konuşmak istediği mi söyledi. 'Sen kimsin' diye yanıt verdi. Küfretti. Olay yerinden ayrıldım. Cinayeti ben işlemedim" diye söyledi. Mahkeme başkanı, Uslu'ya, daha önce sanığı tanıdığını söyledin ardından 'sen kimsin' diyerek seni tanımadığı söylüyorsun. Neden bu çelişki' dedi. Ayrıca mahkeme başkanı, emniyetteki ifadende Mehmet'in bulunduğu aracın camına elindeki tabancayla şaka amaçlı tıklattığını söylemişsin ancak şimdiki ifadende bundan hiç bahsetmedin' dedi. Bunun üzerine sanık Uslu, "Böyle bir şey yaşanmadı" cevabını verdi.

"Anıl'ın evli olduğunu bilmiyordum"

Son sanık Rojhat Kızılban ise, "Anıl'ın evli olduğunu bilmiyordum hiç aramızda böyle bir konu geçmedi eşinin mal varlığından da haberim yoktu" dedi. Mahkeme başkanı, sanık Anıl Akgül'ün, "Mehmet'i takip ettikleri yönünde kendisinin söylemi olduğunu yine 'sana eziyet edeni öldüreceğim ve öldürteceğim gibi cümleler kurduğunu buna ne diyeceğini" sorması üzerine sanık Rojhat Kızılban, "Hayır ne takip ettim ne de ettirdim. Ayrıca öldüreceğimi de öldürteceğimi de söylemedim" dedi.

Yine mahkeme başkanı, otomobilini 500 bin liraya satıp tetikçi olarak Gültekin'e vereceği yönünde bir şey söyleyip söylemediğini sorması üzerine sanık Rojhat Kızılban, "Hayır böyle bir şey söylemedim" diye ekledi.

Ardından diğer tanıklar da dinlendi. Tanıklardan öldürülen Mehmet Akgül ile sanık Anıl Akgül'ün oğlu U.A. (17), "Annem, Rojhat ile ilişkisi vardı. Babam ölümünden 20 gün önce annem boşanmak istediğini söyledi. Sürekli de talep ediyordu" dedi. Mahkeme başkanı, "Bu durumu babana söyledin mi" dedi. U.Ü. "Hayır" deyince nedenini sordu ve yanıt veremedi.

Savcı, sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme başkanı, yeni tanıkların dinlenmesi, sanıkların HTS kayıtlarının istenmesi ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR