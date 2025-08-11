Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ikamet eden 37 yaşındaki Suriye uyruklu inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'ın yaklaşık 1 ay önce kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

TARLADA GÖMÜLÜ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ahmad'ın son olarak ilçe pazarında görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi civarında kesildiği belirlenirken polis, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu.

KAYIP ADAMA AİT ÇIKTI

Yaklaşık 20 günlük olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi. Cesedin kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad'a ait olduğu ortaya çıkarken, talihsiz adamın nasıl öldüğü ise belirlenemedi.

KENDİ MEZARINI KAZDIRMIŞLAR

Olayın ardından polis ekipleri, cinayetle ilgili E.B. ve U.P. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İddialara göre şüpheliler, borcu yüzünden alıkoydukları Mahmoud Ahmad'a kepçe ile kendi mezarını kazdırdı. Daha sonra ise Ahmad'ı öldürüp çukurun içerisine gömdüler ve çukuru kapattılar. Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.