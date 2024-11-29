İzmir'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 3 Genç Öldü - Son Dakika
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İzmir'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 3 Genç Öldü

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İzmir Çeşme'de kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 genç hayatını kaybetti, 1 yaralı.

29.11.2024 02:42
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İzmir'de korkunç olay: Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir Çeşme ilçesinde iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, göre iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki silahla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti, A.M., isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden geçlerin cenazeleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayı duyarak hastaneye gelen hayatını kaybeden gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir\'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 3 Genç Öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 3 Genç Öldü - Son Dakika

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