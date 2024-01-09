İzmir\'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı

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İzmir'de sefer yapan Konak- Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

KAPTAN RAHATSIZLANINCA GEMİ ROTADAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka'dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.

YOLCU GEMİSİ KARAYA ÇARPTI

Konak İskelesi yakınında sürüklenen "Mustafa Günay" isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.