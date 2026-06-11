12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı
11.06.2026 11:49
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İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün eğitim, kadın ve erkek yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü, finansal destek sağladığı ve yurt dışındaki örgütsel kamplara katıldığı öne sürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3,3 milyon lira değerinde para ve değerli maden ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir'in yanı sıra Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması ile kadın ve erkek yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

FİNANS DESTEĞİ VE KAMP İDDİASI

Şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal destek sağladıkları ve yurt dışına gezi adı altında düzenlenen organizasyonlarla örgütsel eğitim kamplarına katıldıkları öne sürüldü.

Ayrıca bazı şüphelilerin örgüt evlerinin kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldığı belirlendi.

12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

3,3 MİLYON LİRALIK PARA VE DEĞERLİ MADEN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 lira değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale de el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen materyallerin incelenmesine başlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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