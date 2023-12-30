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İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Arızası: 5 Yaralı - Son Dakika
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İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Arızası: 5 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana gelen yürüyen merdiven arızası sonucu 5 kişi yaralandı. Yürüyen merdivenin aniden ters yöne gitmesiyle vatandaşlar dengesini kaybederek yere düştü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili teknik soruşturma başlattı.

İzmir Üçyol Metro İstasyonu\'nda Yürüyen Merdiven Arızası: 5 Yaralı
30.12.2023 - 18:16,
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İzmir'in Konak ilçesinde, Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda ters yöne doğru gitmeye başladı. Bu esnada yürüyen merdiven üzerinde bulunan ve dengesini kaybeden vatandaşlar yere düştü. Olayın bildirilmesi üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.
Durumlarının iyi olduğu 5 hafif yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Yürüyen merdivende meydana gelen arzının ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.
İzmir Büyükşehir'den açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumları ile yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Arızası: 5 Yaralı - Son Dakika
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