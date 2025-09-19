Kadıköy\'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir şahıs, çocukların gözleri önünde okul önünde bekleyen velilere bıçakla saldırmaya çalıştı.

OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER ARASINDA TARTIŞMA

Olay, Caddebostan Mahallesi'nde yer alan Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA VELİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü.

ÇOCUĞUN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

BİR VELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı. Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.