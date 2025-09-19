Kadıköy'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı - Son Dakika
Kadıköy'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Kadıköy\'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı
19.09.2025 15:13
Kadıköy\'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Erenköy İlkokulu önünde çıkan tartışmada bir veli, diğer velilere bıçakla saldırmaya çalıştı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, velilerden birinin yaşanan arbede esnasında baygınlık geçirdiği görüldü. Öte yandan, saldırgan şahsa ait aracın arka koltuğunda oturan çocuğun yaşadığı korku ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir şahıs, çocukların gözleri önünde okul önünde bekleyen velilere bıçakla saldırmaya çalıştı.

OKUL ÖNÜNDE BEKLEYEN VELİLER ARASINDA TARTIŞMA

Olay, Caddebostan Mahallesi'nde yer alan Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kadıköy'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

BIÇAKLA VELİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü.

ÇOCUĞUN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Kadıköy'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

BİR VELİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı. Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, istanbul, Erenköy, Kadıköy, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

3.Sayfa

SON DAKİKA: Kadıköy'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı - Son Dakika
