Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı - Son Dakika
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Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

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Rize'de kadınlar arasında çıkan kavgayı erkekler ayırırken, kavga anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

07.04.2025 23:02  Güncelleme: 23:14
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın bir anda tartışmaya başladı.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

BİRBİRLERİNİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada kadınlar birbirlerini yerlerde sürükledi. Kavga eden kadınların yanında bulunan çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

YOLDAN GEÇEN ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

O sırada yoldan geçen erkekler, araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakikat:
    Cumhurbsk.memleketinin insanlari olarak;Koskoca Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak sizlere yakisiyor mu hanimefendiler.Bu goruntuyu cekip sosyal medya da yayinlayan vatandas,senin hic mi vicdanin yok.Bu kadar dusuncesiz olunur mu bir Rize'li olarak!.. 1 2 Yanıtla
  • My Way:
    Bırakın yesinler birbirlerini. Nede olsa devran onların devrani. 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunlar yine kavga eder 8 kısı 0 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Rize'de böyle şeyler olmazdı, yakışmadı 0 0 Yanıtla
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