Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

Hakikat:

Cumhurbsk.memleketinin insanlari olarak;Koskoca Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak sizlere yakisiyor mu hanimefendiler.Bu goruntuyu cekip sosyal medya da yayinlayan vatandas,senin hic mi vicdanin yok.Bu kadar dusuncesiz olunur mu bir Rize'li olarak!..