Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın bir anda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada kadınlar birbirlerini yerlerde sürükledi. Kavga eden kadınların yanında bulunan çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı.
O sırada yoldan geçen erkekler, araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.
O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı - Son Dakika
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