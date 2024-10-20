Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

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Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesinin' bilindiği kadarıyla 12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede bebeklerin ölüm nedenlerine yer verildi. Kahreden listede bir bebeğin ölüm nedeniyle ilgili yapılan açıklamadaki 'Pasif ötenazi' notu dikkat çekti.

20.10.2024 18:06
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Kamuoyunda infiale neden olan ve skandalları bitmek bilmeyen Yenidoğan çetesi iddianamesinde bebeklerin ölüm nedenleri yer aldı.

BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE BEBEK ÖLÜMLERİNE MÜSAADE ETMEZ

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal edildi. 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti" diye de ekledi.

TAPE KAYITLARI KAN DONDURDU

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 197 suç eylemine ilişkin tape kayıtları yer aldı. Görüşmelerdeki ifadeler kan dondurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suça konu 197 eylem sıralandı. Bu eylemlere ilişkin, şüphelilerin telefon konuşmalarını içeren tape kayıtları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler de iddianameye girdi.

ÖRGÜTSEL ŞEMA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı.

Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

KAHREDEN LİSTE

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınce şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Havvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip

Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Fatih Özer:
    Özel hastaneler kapatılmalı. Sağlık, eğitim ve adaletin özel sektörü olmaz. Resmen vatana ihanet 162 1 Yanıtla
  • ares se:
    bukadar kisiyle yapilmaz bu daha fazlalari vardir 138 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    Bu işin baş sorumlusu devlet bunlara para vermese böyle olurmu esenyurt gibi bir ilçede yıllardır hafta sonları çocuk doktoru yok 100 12 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Her kim sebep olmuş sa Allah kahr etsin inşallah böyle bir şey olabilir mi yaa sıfır para için ne kadar vicdansızlaştınız 93 2 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Bu ülkede eğitim çürüdü, adalet çürüdü, sağlık çürüdü, din anlayışı çürüdü, ahlak anlayışı çürüdü ve bunların hepsi kendini dindar olarak nitelendiren ama İslamiyeti pisliklerini kamufle etmek için kullanan dinciler eli ile yapıldı... 85 8 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    kimbilir 12 çarpı kaçtır, sayı ortaya çıkanı bu, yaşlı hastası var, garibanı var , var da var... 66 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    Eski sağlık bakanı nerde 64 1 Yanıtla
  • Ali :
    Eger güclü bir güclü bir yönetim olsa bunlarin hicbiri olmazdin. Devleti mafyalar Parababalari yönetiyor.Olan masum halka oldu. 57 1 Yanıtla
  • RASİM ŞAHİN:
    Yakında onlarda serbest kalır... 56 1 Yanıtla
  • Yılmaz Sarar:
    Şaka gibi doğa hastanesi hala çalışıyor niemi çalışıyor çünkü sahibi güçlü çünkü doğa sıgorta onun çünkü kara paranın kralı o sigorta şirketi bırde hastanesi varsa hasta olmayan insanları bile hasta olarak gösterip devletten nasıl para aldığını tahmin bile edemez insan ee tabi bunları ört bas etmek için bide okul ünv lazım adam çok iyi iyi evlatlar yetiştirip mantığıyla devlete bel dayamış yazık çok yazık halkın bildiğini devlet bilmıyor mu 56 0 Yanıtla
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