Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

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Kamuoyunda infiale neden olan ve skandalları bitmek bilmeyen Yenidoğan çetesi iddianamesinde bebeklerin ölüm nedenleri yer aldı.

BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE BEBEK ÖLÜMLERİNE MÜSAADE ETMEZ

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal edildi. 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti" diye de ekledi.

TAPE KAYITLARI KAN DONDURDU

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 197 suç eylemine ilişkin tape kayıtları yer aldı. Görüşmelerdeki ifadeler kan dondurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suça konu 197 eylem sıralandı. Bu eylemlere ilişkin, şüphelilerin telefon konuşmalarını içeren tape kayıtları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler de iddianameye girdi.

ÖRGÜTSEL ŞEMA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı.

KAHREDEN LİSTE

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınce şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Havvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip