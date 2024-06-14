Adana'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu - Son Dakika
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Adana'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu

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Adana'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan Suriye uyruklu Vehibe C., çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ancak onu kurtarmak için kanala atlayan eşiDuvar B., akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Duvar B.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çiftin yakınları, bölgeye gelerek gözyaşı döktü.

14.06.2024 16:20  Güncelleme: 19:05
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Adana'da dini nikahla yaşadığı Duvar B. (33) ile tartıştıktan sonra intihar etmek için sulama kanalına atlayan Vehibe C. (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Onu kurtarmak için kanala atlayan Duvar B. ise akıntıya kapılarak gözden kapıldı, ekipler çalışma başlattı.

Adana'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu

EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA KANALA ATLADI

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; motosiklet ile seyir halinde olan Suriye uyruklu Duvar B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı vatandaşı Vehibe C., tartışmaya başladı. Çift daha sonra motosikletten inerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi ile Vehibe C., sulama kanalına atladı. Duvar B., intihar girişiminde bulunan kadını kurtarmak için kanala atladı.

Adana'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu

KADIN KURTARILDI, EŞİ GÖZDEN KAYBOLDU

Çiftin suda çırpındığını görenler, yardıma koştu. Duvar B. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vehibe C. ise çevredekiler kurtarıldı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Bozo'yu bulmak için çalışma başlattı. Haberi alan çiftin yakınları, bölgeye gelerek gözyaşı döktü.

Adana'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu
Adana\'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu
Kaynak: DHA

İtfaiye, Suriye, Adana, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kahreden olay! Kanala atlayan eşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu - Son Dakika

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