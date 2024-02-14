ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı - Son Dakika
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ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı

ABD\'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlar patladı

ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

14.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
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ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

ŞAMPİYON TAKIMIN GEÇİT TÖRENİNDE SİLAHLI SALDIRI

ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı. Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında Union İstasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

ÇOK SAYIDA YARALI VAR, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, saldırının ardından polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Vurulan kişilerin tedavisini kolaylaştırmak için insanların bölgeden olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmalarına ve otoparktan uzak durmalarına ihtiyacımız var" dedi.

Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, Amerikan futbolunun en önemli maçıdır ve National Football League (NFL) şampiyonunu belirler. Her yıl Şubat ayının başında oynanır ve Amerikan spor takvimindeki en büyük tek günlük spor etkinliğidir. NFL'in iki konferansı olan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) ve Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonlarının karşılaştığı bu maç, sezonun zirve noktasını oluşturur.

Kaynak: İHA

Kansas City, Missouri, Gözaltı, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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