Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında - Son Dakika
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Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında

Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'deki lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürülmesinde yeni gelişme yaşandı. Şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, iş adamının sağ kolunun tetikçi tutuğu, eşinin de olayda müdahalesinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

25.02.2024 15:32  Güncelleme: 15:35
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Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü olay çözüldü. Polis ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağ kolunun tetikçi tutup iş adamını öldürttüğü iddia edildi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında
Abdülkadir Altuğrul

İŞ ADAMI ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Başakşehir'de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş adamı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Yanında ona yardım eden kapıcı ise olay anına birebir şahit oldu. Ne yapacağını bilemeyen adam hemen durumu polise bildirdi. Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında

SAĞ KOLU TETİKÇİ KİRALAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurtmuştu. İddianın devamı ise iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceği değerlendirildi.

Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında

EŞİ VE EN YAKININDAKİ İSİM GÖZALTINDA

Cinayet Büronun uzman dedektifleri bu tespitler üzerine önceki gün düğmeye bastı ve operasyon gerçekleştirildi. Birçok adrese yapılan baskınlarda iş adamının sağ kolu ve iş adamının eşinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında
Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında
Kaynak: İHA

Başakşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoparktaki cinayette sis perdesi aralanıyor! Ensesinden tek kurşunla öldürülen iş adamının eşi ve sağ kolu gözaltında - Son Dakika
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