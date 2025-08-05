Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo gümrüğüne gelen Haskovo plakalı bir binek otomobil, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmek üzere gümrük kontrol noktasına geçiş yaptı.

ÇANTA DOLUSU EURO, DOLAR VE ALTINLA SINIRDA YAKALANDI

Risk analizinden sonra Bulgaristan uyruklu bir kişinin kontrolündeki araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu kontrol sırasında arka koltukta siyah bir çantada nakit dolar ve Euro bulundu. 740 bin dolar ve 30 bin Euro ile birlikte araç sürücüsünün kişisel kontrolü sırasında, omzuna asılı bir çantada bin 288 gram sarı metal içeren paketler bulundu. Bilirkişi incelemesine göre, bunlardan bir kısmı şerit, pul ve iki adet düzensiz şekilli olmak üzere toplam 672,40 gram 24 ayar altın yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.