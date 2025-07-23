Karabük'te Orman Yangınları 10 Köyü Boşalttı - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınları 10 Köyü Boşalttı

Karabük\'te Orman Yangınları 10 Köyü Boşalttı
23.07.2025 22:53  Güncelleme: 23:02
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ve Ovacık'taki orman yangınları nedeniyle 10 köyün boşaltıldığını açıkladı. Yangınlarla ilgili mücadele devam ederken, yetkililer can kaybının olmadığını duyurdu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu ve Ovacık'taki orman yangınları nedeniyle 10 köyün boşaltığını belirtti.

Safranbolu ve Ovacuma'daki orman yangınları devam ederken, her iki bölgedeki yangını kontrol altına almak için çalılmalar sürüyor. Yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, yaptığı açıklamada ilk yangının sabah saatlerinde Karabük- Ankara yolunda çıktığını ama alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını kaydetti. Öğleden sonra Safranbolu ve Ovacuma'da yangın çıktığını belirten Vali Yavuz, "Bugün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında Safranbolu ilçemize bağlı Çavuşlar köyümüzde başlayan yangın, yine saat 16.30 sıralarında Ovacık ilçemize bağlı Kışla köyümüzde başlayan iki farklı noktadaki yangınla karşılaştık. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren olaya müdahale ettiler. Hem Orman İşletme Müdürlüğümüze ait araçlar, hem helikopterlerimiz, hem Özel İdaremiz, hem belediyelerimiz, hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, hatta sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerimizle birlikte harekete geçtik. Fakat bizim işimizi zorlaştıran rüzgar oldu. Özellikle arkadaşlarımız gerçekten canlarını ortaya koyarak müdahalesini yaparken, rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde bazen yangın 300, 500 metre artarak maalesef geniş bir alana yayıldı. Sizlerin de gördüğü gibi alan gerçekten çok engebeli, dağlık ve kayalık. Burada yürüyüş yapmak ve ayakta durmak çok zor. Yol sıkıntısı var" dedi.

Orman yangınları nedeniyle 10 köy boşaltıldı

Vali Yavuz, orman yangınları nedeniyle Karabük ile Safranbolu ve Ovacuma ilçelerine bağlı 10 köyün boşaltıldığını kaydederek, "Arkadaşlarımız çerçeveleme yaparken, diğer taraftan tabii ki orman içerisinde yerleşim yerlerimiz vardı. Bu yerleşim yerlerimizdeki şu ana kadar Ovacık'tan, Karabük merkezinden, aynı zamanda da Safranbolu ilçemizden toplam 10 köyümüz ve bu 10 köyümüzün belli mahallelerini tahliye etmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı Ovacık'ta kamp merkezimiz var, orada misafir ediyoruz. Karabük merkezde de vatandaşlarımızdan isteyenleri yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda misafir edeceğiz. İnşallah tez zamanda bu yangınlarımızı söndürüp, tekrar vatandaşlarımızı yaşadıkları yerlerde daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak istiyoruz. Devletimiz yanlarında olacaktır, hükümetimiz yanlarında olacaktır. İnşallah onları da mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu

Vali Yavuz, yangın nedeniyle can kaybı olmadığını vurgulayarak, "Biz aslında 2 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Bugün Türkiye en sıcak günlerden birini yaşadı. Karabük'te de 40'lı dereceleri gördük, hatta üstünü gördük. Maalesef böyle iki talihsiz yangınla karşı karşıya kaldık. Temennimiz can kaybının olmaması. Temennimiz herhangi bir vatandaşımızın yaralanmaması. İnşallah gece vekillerimizle birlikte, emniyetimizle, jandarmamızla, AFAD'ımızla, Özel İdaremizle, belediyelerimizle ve Orman İşletme Müdürlüklerimizle birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. Yine aynı şekilde de Tarım Orman Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla bir şekilde süreci onlara da arz ederek, bilgi arz ederek devam ediyoruz. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

"Çok geniş bir alana yayılmış bir yangın var"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Şahin ise, alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayıldığını ifade etti. Şahin, "Çok geniş bir alana yayılmış bir yangın var. Dün zaten ekiplerimizin bir yangınla mücadelesi vardı. Onda mesafe, netice alınmıştı ama orada da halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Halen Burunsuz mevkiinde devam ediyor. Onun için de arkadaşlar önlem almış vaziyette. Arkadaşlarımız da geniş bir alana yayıldı. Yangının geniş alana yayılmasının birtakım sebepleri var. Rüzgar var. Engebeli bir arazi var. Dolayısıyla her türlü tedbiri ve önlemi almak suretiyle ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor" dedi.

"Maalesef bazı köylerimiz ciddi zarar gördü, yandı"

Şahin, alevlere teslim olan evlerin de olduğunu belirterek, "Maalesef bazı köylerimiz ciddi zarar gördü, yandı. Bu süre içerisinde aynı akıbetle karşılaşmasını arzu etmediğimiz köylerimiz için gerekli önlemleri AFAD'ımız, jandarmamız, ekiplerimiz almış vaziyette. Yani şu an cansiparane bir mücadele yürüyor. İnşallah arkadaşlarımız gerekli mücadeleyi yapacak ve en kısa süre içerisinde bu yangınla alakalı meseleyi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çok geçmiş olsun" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Orman Yangınları 10 Köyü Boşalttı - Son Dakika

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