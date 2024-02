AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Garpark Yaşam Merkezi\'ni Açıkladı

3.Sayfa

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında ilk mega projesini 'Garpark Yaşam Merkezi' olarak halka açıkladı.

Kent merkezinde saat 5'ten sonra hayalet şehre dönen Karabük'ü canlandıracak ilk dev mega projesini açıklayan Çetinkaya, kentin her noktasına dokunacak yeni projeleri de belli aralıklarla açıklayacaklarını ve gerçek belediyecilikle hizmet belediyesini Karabük'e kazandıracaklarını ifade etti.

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak yola çıktıklarını anlatan Çetinkaya, en çok çalışan, en çok proje üreten, en çok hizmeti getiren belediye başkanı olacağını söyledi.

"İstişare ve şeffaf bir belediyecilik, sorgulanabilir bir belediyecilik, ben yaptım olduğu zihniyeti değil"

"Şehri İmar Gönülleri İhya' şiyarı ile yola çıktıklarını aktaran Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, "Bizler AK Parti olarak ya da bugün Karabük'te yetişmiş siyasite hizmetkar olarak bir şeyler yapabiliriz. Bu bizim zaten asli görevimizdir. Yani bu makamlara oturacak kişiler yapmış olduğu icraatlar ekstra halka bir nimet değil, zaten asli görevidir bu hizmetler. Bunları yapacağız. Şehri adım adım, sokak sokak, cadde cadde imar edeceğiz. Güzelleştireceğiz, çok çalışacağız. Daha modern, daha çağdaş görünümlere, daha sosyal projeler halka dokun, kültür sanat, spor, çocuklarımıza, kadınlarımıza eğitim programları ve bunların çoğunu tesis edeceğiz. Bunları yaparken de bir yandan da halkımızla çok güzel bir gönül ilişkisi kuracağız, samimiyet ve temas kuracağız. Burada Karabüklülük ruhunu daha da canlandıracağız. Şehir ruhunu daha da canlandıracağız. Daha güzel peyzajlar, daha güzel sokaklar, yaşam alanları üreteceğiz. Bir taraftan da ne üreteceğiz? Gönül dostlukları üreteceğiz, birlikler üreteceğiz. İstişare ve şeffaf bir belediyecilik, sorgulanabilir bir belediyecilik, ben yaptım olduğu zihniyeti değil. İnsana dayanan bir belediyecilik. Gönlüne dokunan bir belediyeciliği esas alacağız. Bu çerçevede ilk gün dediğimiz gibi şehri imar edeceğiz, gönülleri de ihya edeceğiz. 5 yılın sonunda hem güzel bir Karabük hem de birlik olmuş bir Karabük sıkı sıkı, birbirine kenetlenmiş, geleceğe daha emin adımlarla bakan, daha güzel sokaklarda, daha güzel caddelerde yaşayan bir Karabük hedefliyoruz. Karabük'e çalışmak asli görevimiz. Bir taraftan da bu gönüllere dokunmamız gerekiyor. Belediyecilik anlayışımızın bir kısmı şudur; insana dayanmayan her şey ölür" dedi.

"28 mahalleye, 28 güzel dev eserler yolda"

Saha samimiyet ve güç veriyor, her zaman doğruyu gösterir. Bugün saha çıktığımızda da büyük bir güç alıyoruz. Artık 1 Nisan'ı görüyoruz halkımız artık şunun farkına varmış, AK Parti belediyeciliği bir tercih bir seçim değil, ihtiyaç haline geldiğini görüyoruz. Bunu söylemlerle de duyuyoruz. Şehrimiz git gide bir kan kaybı yaşıyoruz. Sahada her türlü talepleri alıyoruz ve bu sorunların çözümleri noktasında hızlıca çalışmalara da başladık. Birçok toplumun kesiminden, çarşıdan, pazardan, çalıştığımız alanlardan ciddi bir destek oldu. Bu destek kartopu olup büyüyor, onu da hissediyoruz. Bu kartopu inşallah hizmetle sonuçlanacak. 1 Nisan sabahı inşallah bu şehre hizmet etme şerefine Karabük'e, hemşehrilerime, komşularıma, insanlarıma, 28 mahalleye, 28 güzel böyle dev eser, oluşturacak şekilde bol bol hizmetleriniz dokunacak" diye konuştu.

"5 yıllık dönem Karabük'ün parlayan bir yıldız olduğu dönem olacak"

36 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olduğunu, 1 Nisan sabahı da en genç başkan olacağını da sözlerine ekleyen Özkan Çetinkaya, "Size söz veriyorum, en çok çalışan, en çok proje üreten, en çok hizmeti getiren belediye başkanı olacağım. Bunun sözünü bugün buradan değerli hemşerilerime veriyorum. 5 yıllık dönem Karabük'ün parlayan bir yıldız olduğu dönem olacak hep beraber. En çok çalışan, en genç ama en azimli, en genç ama en kararlı, en geç ama en çok proje üreten, en çok hizmeti getiren ve 5 yılın sonunda inşallah çok güzel bir Karabük, yaşanılabilir bir Karabük, kültür, sanat dolu bir Karabük, sosyal alan bir Karabük, yeni yaşam alanları olan bir Karabük sevdasıyla çıktık yola ve bugün burada ilk projemizi, projelerimizle peyderpey açıklayacağız" diye konuştu.

"160 dönüm alan yapılacak proje kenti hayalet şehir olmaktan kurtaracak"

1937 yılında demir güzergahının olması ve Kardemir'in kurulması ile birlikte Karabük'ün belli noktaya kadar geliştiğini anlatan Özkan Çetinkaya, "Ama şehrin en güzel mevkilerinden bir tanesi bakıyoruz ki bir arazi kaldı. Bu arazi de DDY arazisi ve burası trenlerin bakım tamir alanı ve Gar sahası. Biz arzu ediyoruz ki artık bu arazi şehrin göz bebeği bir arazi. Şehrin ortasına bir bakım yeri olmasın. Karabüklümüzün gar göz bebeği Gar park yaşam merkezi olsun. Burada artık trenlerin bakımı, tamiri, tadilatı yapılmasın. Karabüklü hemşerilerimizin sosyal aktivite yapabileceği, ruhlarını dinlendirebileceği, eğlenebileceği, sportif faaliyetler, ticari faaliyetler, sosyal alanlar olsun istiyoruz. ve bu noktada girişimizi yaptık. İlk görüşmelerimizi, vekillerimiz, il başkanımızla geçen hafta Ankara yaptık. Bu görüşmeler temaslar sağlandı. Bu araziyi Karabük'e kazandıracağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Buradaki temel amaç şehri ikiye bölen bu yapıyı kısaca şehrin iki yakasını birleştiriyoruz. Gar parkımızda öncelikli bir vizyon, yeşilin birçok tonu burada bir beton mimardan ziyade yeşil mimariyi burada oluşturacağız. Ayrıca kentin otopark sorununu çözecek şekilde Bin 100 araçlık bir otoparkımızda halkımızın, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Burada altta ticari müesseseler üstünde ise yaşam alanlarımız olacak. Burada halkımızın hafta sonu, hafta içi kullanıma açık bir sosyal alan var. Yeşil bir alan var. Binalarınızın altında bin yüz araçlık bir otoparkımız var. Bu otoparkımız tüm Karabüklümüzün hizmetinde olacak. Garpark projemizi biz hayata geçirdiğimizde, Hürriyet mahallesi ile birlikte köprü başından itibaren 7 Mahallemiz o tarafta. İstasyon tarafında ise Bayır Mahallemiz olsun, o taraftaki Yenimahalle, Namık Kemal, Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi, Soğuksu 7 olmak üzere 14 mahallemiz bu projemizle beraber bir kalkınma hamlesi, o mahallelere doğru hepsini birden etkileyecek. Yine biz burada bu on dört mahallemiz ileride kalkındığı zaman daha modern ve daha çağdaş bir yapıya kavuştuğu zaman diyoruz ki bir nüfus, bir hacim oluştuğu zaman buraya ulaşım için yeni bulvarlar insanların yürüyüş yapabilecek, alışveriş yapabilecek. Trafiği de rahatlatacak. Ayrıca bu projemizle beraber Ankara Caddemiz ve (İstasyon) Fevzi Fırat Caddemiz canlanacak. Bu iki bizim yerli, milli esnafımızın, Karabüklü esnafımızın ağırlıklı olduğu bir cadde. Buralar bu projemizle beraber çarşı içindeki Hürriyet Caddesi, İstasyon Caddesi ve Ankara Caddesi de gerekli cazibeye kavuşacak. Artık şu tabiri Karabük'te bitirmeye kararlıyız. Akşam 5'te Karabük'te hayat bitiyor. Hayır efendim. 5'te hayat bitmeyecek, burada halkımızın istediği saate kadar bir yaşam, bir sosyalleşme, bir kültür sanat aktiviteleri devam edecek. 160 dönüm bir alan ve bunun 100 dönüm yeşil alanı buraya kazandırıyoruz. Çocuklarımızın koştuğu hafta sonu güneşli günlerde o kırlarda, o yeşilliklerde, güzel aktivitelerinin olduğu yine sıcak yaz akşamlarında halkımızın birlik ve beraberliğini tesis edecek konserler olacak. Buradaki binalarımız da yatay ve iki katlı bir mimari" diye belirtti.

"Belediyecilik, ticari bir alan değildir, belediyecilik bir hizmet alanıdır"

'Belediyecilik, ticari bir alan değildir, belediyecilik bir hizmet alanıdır' diyen Çetinkaya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Belediyecilik toplumun her noktasına hizmet götürme birimidir. O açıdan bizler bu yatırımlarımızı yaparken bu icraatlarımızı yaparken her zaman Karabük'ün her kesiminin, her insanının bu hizmetlerden faydalanabilir olması gerektiğini savunuyoruz. ve bu istikamette hizmetlerimizi yapacağız. İstikamete hızla koşacağız. Cumhurbaşkanımız diyor ki koşacağız, koşacağız. Risk alarak koşacağız. Karabük'e hizmet ederek koşacağız. Teşkilatımızla vekillerimizle birlik halindeyiz. Hükümetimizle de birlik halinde olursak buraya hizmet koşa koşa gelir. Ben Karabük'ün hizmetkarı olmaya talibim. Makama talip değilim, ben şahaya talibim. Burada bu şehrin her karış noktası güzelleştikçe inşallah ben burada bizler daha da mutlu olacağız. Güzel, müreffeh bir Karabük ortaya çıkaracağız hep birlikte" - KARABÜK