Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı
20.09.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı
Haber Videosu

Karaman'da bir takı ve kozmetik ürün satışı yapan mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Ucuza ürün almak isteyen kadınlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelerek sokağı trafiğe kapattı. Sık sık kavgaların yaşandığı bölgede kapıların açılmasıyla kadınlar birbirini ezdi. Mağaza girişinde güvenlik önlemi alan polisler de izdihamdan dolayı zor anlar yaşadı.

Takı ve kozmetik ürün mağazası açılışındaki kampanyayı duyan kadınlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelerek sokağı trafiğe kapattı.

Mağaza açılışında kadınlar birbirini ezdi! Polis ezilme tehlikesi yaşadı

UCUZ ÜRÜN İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen kadınlar saat 11.00'da mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için kıyasıya yarışa girdi. Açılan kapılara kadınlar hücum edince, mağaza yetkilileri ve çalışanları durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Görevliler yaşanan izdihamı önleyemeyince polisten yardım istedi.

Mağaza açılışında kadınlar birbirini ezdi! Polis ezilme tehlikesi yaşadı

KAVGALAR DURMADI

Bunun üzerine Fenari Mahallesi 9. Sokak üzerindeki iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman sözlü kavgaların yaşandığı izdihamda bazı kadınlarsa izdihamı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Mağaza açılışında kadınlar birbirini ezdi! Polis ezilme tehlikesi yaşadı

POLİSLER ZOR ANLAR YAŞADI

Açılışa gelen ve araçlarını sokak girişine hatalı park eden sürücülere ise trafik ekiplerince ceza yazıldı. Mağaza çalışanları izdihamı önlemek için kepenkleri aralıklarla açarak gruplar halinde kadınları içeriye alırken, mağaza girişinde güvenlik önlemi alan polis memurlarından biri kepenklerin açılmasıyla içeriye hücum eden müşterilerin arasında kalarak ezilme tehlikesi yaşadı.

Mağaza açılışında kadınlar birbirini ezdi! Polis ezilme tehlikesi yaşadı

Zor anlar yaşayan polis memuru kendisini kalabalık arasından güçlükle dışarı atarak vatandaşlara geriye açılması için uyarıda bulundu. Polisi çileden çıkaran kadınlar yapılan uyarının arından geri çekildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, karaman, Ekonomi, Polis, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Nereden nereye Muslera 16. saniyede gol yedi Nereden nereye! Muslera 16. saniyede gol yedi
Sağlık raporu için gittiği hastanede hayatını şokunu yaşadı: 7 yıldır yaşayan bir ölü Sağlık raporu için gittiği hastanede hayatını şokunu yaşadı: 7 yıldır yaşayan bir ölü
Görenleri şok eden kiralık ev ilanı: Para istemiyor ama bazı şartlar var Görenleri şok eden kiralık ev ilanı: Para istemiyor ama bazı şartlar var
Sadettin Saran için TFF’ye başvuru neden yapıldı Resmi açıklama geldi Sadettin Saran için TFF'ye başvuru neden yapıldı? Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi TFF listesinde yok Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok
Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Silvan Kitabesi“ resti: Onu sana vermeyiz Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Silvan Kitabesi" resti: Onu sana vermeyiz
Dumanların yükseldiği otobüste oturmaya devam ettiler Şaşkınlık yaratan anlar kameralarda Dumanların yükseldiği otobüste oturmaya devam ettiler! Şaşkınlık yaratan anlar kameralarda
ABD’nin vizesini iptal ettiği Filistin liderine BM’den onay ABD'nin vizesini iptal ettiği Filistin liderine BM'den onay
Rusya savaş uçakları, Estonya hava sahasına girdi Cevap gecikmedi Rusya savaş uçakları, Estonya hava sahasına girdi! Cevap gecikmedi
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
İmamoğlu’nun ’Ahmak Davası’nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı

16:20
Böyle bir şey mümkün mü Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
15:41
Fenerbahçe kongresinde kriz çıkaran kelime: Sen kimsin, o ifadeyi hemen geri al
Fenerbahçe kongresinde kriz çıkaran kelime: Sen kimsin, o ifadeyi hemen geri al
15:30
Gazze’den kahreden görüntü: Sırtındaki kardeşiyle ağlayarak göç etti
Gazze'den kahreden görüntü: Sırtındaki kardeşiyle ağlayarak göç etti
15:27
Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı
Özgür Özel kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
15:08
Ali Koç’un zor anları: Yüzlerce kişi gözünün içine baka baka “Sadettin Saran“ tezahüratı yaptı
Ali Koç'un zor anları: Yüzlerce kişi gözünün içine baka baka "Sadettin Saran" tezahüratı yaptı
13:44
TikTok’ta kızını dans ettirip para isteyen babayla ilgili bakanlık harekete geçti
TikTok'ta kızını dans ettirip para isteyen babayla ilgili bakanlık harekete geçti
13:42
İstifa dalgasının ardından AK Parti’den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak
İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak
13:17
Trafikte dehşet Otomobilin camını yumruklayarak kırdı
Trafikte dehşet! Otomobilin camını yumruklayarak kırdı
13:09
Lvbel C5’ten Alişan ve İsmail Türüt’e çok ağır sözler
Lvbel C5'ten Alişan ve İsmail Türüt'e çok ağır sözler
13:06
Fenerbahçe kongresinde gerginlik “Trabzon“ sorusu stadı karıştırdı
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! "Trabzon" sorusu stadı karıştırdı
12:37
Rakam öyle böyle değil Fenerbahçe’nin borcu belli oldu
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
11:39
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Denizi olmayan ilde balıkçılıktan aylık 200 bin TL kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 16:37:14. #7.11#
SON DAKİKA: Mağaza açılışında izdiham! Polis ezilme tehlikesi yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.