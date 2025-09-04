Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti - Son Dakika
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

04.09.2025 11:35
Karaman'da tonlarca kuru soğan boş araziye atılmış halde bulundu. Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatırken, bazı vatandaşlar ise sağlam soğanları seçerek götürdü. Soğanların atıldığını gören bir vatandaş, "Yetime öksüze verseler böyle olmasaydı daha iyiydi. Günah yani şuna bir bakın" dedi.

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan atıldı. Çuvallarla atılan soğanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde çuvallardaki soğanların bir kısmının çürümeye başladığı, bir kısmınınsa halen sağlam olduğu tespit edildi.

"YETİME ÖKSÜZE VERSELERDİ"

Soğanların boş araziye döküldüğünü gören bir vatandaş, "Yazık, geçerken gördüm. Yetime öksüze verseler böyle olmasaydı daha iyiydi. Günah yani şuna bir bakın" diyerek duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Motosikletleriyle soğanların atıldığı yere gelen bazı vatandaşlar ise bir kısmı çürümüş olan soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürdüler. Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, karaman, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

