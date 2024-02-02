Kardeşini öldürüp kaçan zanlıyı 9 yıl sonra özel ekip yakaladı
Konya'da kardeşini öldürüp kaçan ve 9 yıl sonra sahte kimlik ile kendisini saklayan ağabey, suçunu emniyette itiraf etti
KONYA - Konya'da 2015 yılında kardeşini öldüren Suriyeli katil zanlısı, 9 yıl sonra Konya Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından sahte kimlikle çalıştığı Gaziantep'te yakalandı.
Olay, 2 Şubat 2015 tarihinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Suriyeli Khaled Hasoun cadde üzerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının izine ise rastlanmadı.
Katil zanlısı ağabey 9 yıl sonra yakalandı
9 yıl izine rastlanmayan katil zanlısını yakalamak için Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un öncülüğünde yeniden açılan dosya için faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusunda Türkiye'de ilk sırada yer alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan 6 kişilik özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmada özel ekip, olayda hayatını kaybeden Khaled Hasoun'un ağabeyi 6 çocuk babası 47 yaşındaki Ala Hasoun ile akraba arasındaki sorunlar nedeniyle husumetli olduğunu tespit etti.
Cinayetten 8 yıl sonra Gaziantep'e gelerek terzilik yapmaya başlamış
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, iki kardeş arasındaki husumetten yola çıkarak Ala Hasoun'un olay tarihinde ülkesine kaçtığını ve tekrar Türkiye'de olabileceği yönde çalışmalarını derinleştirdi. Özel ekip, Ala Hasoun'un gidebileceği adresleri tek tek incelemeye aldı. Yapılan fiziki çalışmanın ardından Ala Hasoun'un cinayetten 8 yıl sonra sahte kimlikle Gaziantep'e tekrar geldiği ve 1 yıldır bir terzinin yanında çalıştığı belirlendi. Ekipler, Ala Hasoun'un iş ve ev adresi, otomobil ile kullandığı güzergahların belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı.
Polis ekiplerini atlatmak için sahte kimlik gösterdi
Polis ekipleri Gaziantep'te geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Ala Hasoun'u kaldığı evden çıktığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, kimlik kontrolü yapan ekiplere aranan Ala Hasoun'un kendisinin olmadığını belirterek, bekar, sabıka kaydı bulunmayan Muhammed Yasin ismine hazırlanmış kimliği gösterdi. Yapılan inceleme sonrası kimliğin sahte olduğunun belirlenmesinin ardından zanlı ifadesi alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Katil zanlısı suçunu itiraf etti
Burada ifadesi alınan zanlı, kardeşi Khaled Hasoun ile aralarında akraba sorunları nedeniyle kavga çıktığını, bunun ardından husumetin devam ettiğini ve kardeşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Ala Hasoun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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