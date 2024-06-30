İstanbul Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, bariyere ok gibi saplandı. Taksi şoförü kazayı kaşındaki sıyrıkla atlattı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kazada aracın ön camından içeri giren bariyer arka camdan dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü şans eseri kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya tanık olan Ayten Aydın, "Ben durakta otobüs bekliyordum. Bomba gibi bir ses geldi. Bomba koydular herhalde bomba patladı sandım. Bir baktım taksi. Allah'a şükürler olsun adam sapasağlam çıktı. Sadece kaşında sıyrık vardı. Bariyere çarpmış. Bariyer arabanın içinden girmiş öbür taraftan çıkmış. Kurban olduğum Allah'ım korudu. Tek başınaydı, kimse yoktu yanında. Şoföre hiçbir şey olmamış. Ambulans geldi götürdüler" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ön camdan giren bariyer arka camdan çıktı! Feci kazada burnu bile kanamadı - Son Dakika
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