Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 29. Cadde'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın bölgesine ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatarak bölgede güvenliği sağladı. İtfaiye ekiplerinin ise alevleri söndürme mücadelesi devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 2 Ölü - Son Dakika
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