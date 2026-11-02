Kayseri Melikgazi'de 8 katlı binada 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de 8 katlı binada 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi\'de 8 katlı binada 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de 8 katlı binadaki daireden gelen kötü koku üzerine ekipler 5 gün önce ölen 49 yaşındaki kadının cesedini buldu. AFAD binada insan sağlığına etkisiyle ilgili ölçüm yaptı; ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binadaki kötü kokunun altından 5 gün önce hayatını kaybeden kadının cesedi çıktı. AFAD ekipleri tarafından binada kokunun insan sağlığına oluşturabileceği olumsuzlukla ilgili ölçüm yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun binanın 3'üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi. Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk'ün (49) cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı. Yapılan incelemede, Fatma Öztürk'ün intihar ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaKayseriOtopsiGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
30 milyon Euro Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor 30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
Fenerbahçe’de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi
Giresun Alucra’da define kazısı için ÇED tamamlandı, arayıcı yüzde 50 alacak Giresun Alucra'da define kazısı için ÇED tamamlandı, arayıcı yüzde 50 alacak
23:34
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
22:58
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
21:52
Uşakov, Zelenskiy’i Moskova’ya çağırdı, ararsa Putin’in telefonu açacağını söyledi
Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 00:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de 8 katlı binada 5 gün önce ölen kadının cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android