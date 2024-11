Kaza Anında Motosikletine Koşan Vatandaş

3.Sayfa

Kaza yapan genç aklına bile gelmedi, hasar alan motoruna koşan vatandaşın o anları kamerada

HATAY - Hatay'da yaşanan kaza sonrası yaralı sürücüye yardım etmek yerine hasar alan motosikletini ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen aracıyla iş yeri önünde park halinde bulunan motosikletlere çarptı. Kazayı fark eden bir vatandaşsa, bir anlık refleksle yaralı sürücüye yardım etmek yerine koşarak devrilen motosikletini ayağa kaldırdı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaralı şahsa yardım etmek yerine motosikletini ayağa kaldıran vatandaşın yaptıkları dikkat çekti. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.