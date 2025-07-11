Kendisine saldıran aslana hakkını helal etti: Bir suçu yok - Son Dakika
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Kendisine saldıran aslana hakkını helal etti: Bir suçu yok

Kendisine saldıran aslana hakkını helal etti: Bir suçu yok
11.07.2025 19:53
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan 'Zeus' isimli aslanın saldırısına uğrayan çiftçi Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Aslan saldırısına bağlı çoklu yaralanmalar nedeniyle hastaneye yatırılan Kır'ın, yüz, gövde ve bacaklarında çeşitli yaralanmalar bulunuyordu. Yaraların bakımı yapıldıktan sonra taburcu edilen Kır, hukuki sürecin başlayacağını ve suçluların ceza alması için mücadele edeceğini ifade etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan 'Zeus' isimli aslanın saldırması sonucu yaralanan çiftçi Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"SÜRECİ AYAKTAN SÜRDÜRECEĞİZ, KISA ARALIKLARLA KONTROLE ÇAĞIRACAĞIZ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahı Dr. Mertcan Karagül, gazetecilere, yaklaşık 5 gündür tedavi gören Kır'ın, aslan saldırısına bağlı çoklu yaralanmalar nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi.

Kendisine saldıran aslana hakkını helal etti: Bir suçu yok

Hastanın kulak bölgesinde tam kesi, yüz, gövde ve bacaklarında çeşitli yaralanmalar bulunduğunu belirten Karagül, "Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kapalı pansuman uyguladık. Yaraların bakımı yapıldı, yakın takip altında tuttuk. Yatarak tedavisi sona erdi ve hastamızı taburcu ettik. Süreci ayaktan sürdüreceğiz. Kısa aralıklarla kontrole çağıracağız, antibiyotik tedavisi devam edecek." dedi.

"SAYMAKLA BİTMEYEN DİKİŞ İZLERİM VAR"

Süleyman Kır ise kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline teşekkür etti. Akdeniz Üniversitesi yönetiminden doktorlarına, sağlık çalışanlarına kadar herkese minnettar olduğunu dile getiren Kır, "Vücudumda saymakla bitmeyen dikiş izleri var. Bu süreci atlattık ama şimdi hukuki süreç başlayacak. Maddi ve manevi anlamda suçluların ceza alması için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kendisine saldıran aslana hakkını helal etti: Bir suçu yok

Kır, 41 yıldır çobanlık yaptığını ve ömrü boyunca Toros Dağları'nda hiçbir saldırgan vahşi hayvanla karşılaşmadığını belirterek, " Toroslar'da vahşi hayvan görmedim ama Manavgat'ın ovasında aslanla karşılaştım." diye konuştu.

"ASLANA HAKKIMI HELAL EDERİM, BİR SUÇU YOK"

Yaşadıklarını anlatan Kır, şunları kaydetti: "Yer fıstığı ekiyordum. O gün eşimle tarlada çalıştıktan sonra biraz dinlenelim dedik. Battaniyenin altında uyuyorduk. Eşim, ayağımızın ucunda bir şey olduğunu söyledi. Battaniyeyi kaldırdım, aslan üzerime atladı. Ayaklarımı ısırdı, boynunu tuttum, gırtlağını sıktım. Bir ara boğazıma sarıldı, mücadele ettik. Sonra biraz uzaklaştı. Jandarma ve polis ekipleri geldi. Önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildim." Kır, "Ben aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli insanlara hakkımı helal etmem. Gerçekten aslanın bir suçu yok." ifadelerini kullandı.

Süleyman Kır, Manavgat, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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