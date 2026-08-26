Kilitli Araçta Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Aksaray’da annesini araçta bırakıp kafeye giden genç kadın, geri döndüğünde büyük bir panikle karşılaştı. Araçta uyuyan 63 yaşındaki Fatma D., aracın kapılarının kilitlenmesi üzerine içeride mahsur kaldı. Kapıyı kendi imkanlarıyla açamayan yaşlı kadın için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından genç kızının gelmesiyle aracın kapısı açıldı.

ALARM SESİYLE FARK EDİLDİ

Olay, Taşpazar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurt dışında yaşayan ve memleketi Aksaray’a gelen Selma D. (22), ailesiyle birlikte kafeye gitmek istedi.

Annesi Fatma D.’nin araçta uyumak istemesi üzerine genç kadın, 63 yaşındaki annesini yabancı plakalı araçta bıraktı. Hava alabilmesi için aracın camlarından birini de az miktarda açık bırakan Selma D., ailesiyle birlikte kafeye geçti.

Bir süre sonra aracın alarmının çalması üzerine yaşlı kadın uyanarak dışarı çıkmak istedi. Ancak aracın yüksek güvenlikli kilitleme sistemi nedeniyle kapıları açamayınca içeride mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Alarm sesini duyan ve araçta yaşlı kadını fark eden vatandaşlar, kapıları açmak için müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen araç açılmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçiler, itfaiye ekipleri gelene kadar yaşlı kadını araçtan çıkarmak için uğraştı.

İTFAİYE DE KAPIYI AÇAMADI

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan müdahalelerden sonuç alınamadı.

Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, bir yandan da yaşlı kadının yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Kızının telefonuna cevap vermemesi üzerine bekçiler, ailenin diğer yakınlarına ulaşarak durumu bildirdi.

KIZININ GELMESİYLE KURTULDU

Ekiplerin ulaştığı bilgiler üzerine Selma D. olay yerine geldi. Genç kadın, aracın başına gelerek kapıyı açtı ve yaklaşık 1,5 saattir araçta mahsur kalan annesini dışarı çıkardı.

Yaşadığı korkunun ardından rahat bir nefes alan Fatma D., kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.