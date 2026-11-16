Kocaeli\'de kayıp 78 yaşındaki İrfani Karaca\'yı arama çalışmaları 6\'ncı günde sürüyor

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki İrfani Karaca'yı arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Karaca'nın oğlu Durmuş Kenan Karaca, babasının son görüldüğü anı ve kaybolmadan önceki alışkanlıklarını anlatarak, görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Temiz hava almak için Derince'deki evinden çıkan İrfani Karaca (80), 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binerek Körfez ilçesine gitti. Güvenlik kameralarının incelenmesinde Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve araziye doğru yürüdüğü tespit edildi. Eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay, Körfez Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katılıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle arama güzergahları genişletilirken, İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar, Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresinde çalışmalar yürütülüyor.

Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, Karaca'nın ailesi ve yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

"En son ki görüntüsü de o"

İrfani Karaca'nın oğlu Durmuş Kenan Karaca, babasının sık sık Körfez ilçesindeki İlimtepe'ye geldiğini ifade ederek, "Babam 6 gündür aranıyor. Derince'den İlimtepe'ye sürekli. İlimtepede çay içtiği yer var, namaz kıldığı bir cami var. Buraya sürekli gelir. O gün yine buraya geldi. 11 kasım Çarşamba Günü öğle saatlerinde 12.24 civarında otobüsten iniyor ancak çay içtiği yere ve camiye gitmiyor. Rutin yürürdüğü bir yol var, oradan aşağı yürüyor ve yaklaşık 25 dakika sonra Doğal Yaşam Sitesinin kamerasına akılıyor, en son ki görüntüsü de o. Saat 13.00 civarındaki son görüntüsü ve başka görüntüsü yok" dedi.

"Telefonundan en son sinyal millet bahçesinde alındı"

Babasının kaybolduğu gün üzerinde bulunan eşyaları da anlatan Karaca, "Elinde tesbihi var, başında fesi var. Bir elinde CD çalar ve radyosu var, gözlüğü var. Bunlar da yok. O yaşta bir insanın onlardan herhangi birini düşürmemiş olması ilginç, çarşıya inmemesi de anormal bir durum. Cep telefonundan en son sinyal yine o gün İlimtepe'deki millet bahçesinde gösteriyor, zaten kaybolduğu yer de o bölge" diye konuştu.

Babasını bulabilmek için gidebileceği yerleri araştırdıklarını ve memleketlerine de haber gönderdiklerini belirten Karaca, "Babamı bulmak için memlekete de haber saldık, gidebileceği ihtimal olan yerlere haber saldık. Herkes bizden haber bekliyor, bizde onlardan haber bekliyoruz ama o günden sonra hiçbir yerde görülmemiş. Allah rızası için görenlerin, duyanların bildirmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Babasının kaybolmasına neden olabilecek herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ancak son aylarda reflekslerinin zayıfladığını aktaran Karaca, babasının doğayı sevdiğini ve dağlarda yürümekten hoşlandığını söyledi.

Karaca, babasının İlimtepe'yi de doğaya yakın olması nedeniyle tercih ettiğini de kaydetti.