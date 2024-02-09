Kocaeli'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü, aracın jant kapağını değiştirdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Servis şoförü hastanede hayatını kaybederken cinayeti işleyen şahıs ise polise teslim oldu.

09.02.2024 19:50  Güncelleme: 23:04
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis otobüsü şoförü, aracın tekerlek jantını takmak istediği esnada bir şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli, polis karakoluna giderek teslim oldu.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan 48 yaşındaki Yılmaz Sınırkan kullandığı servis otobüsünü tamirci önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi.

Kocaeli'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı.

Kocaeli'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

CİNAYET SONRASI TESLİM OLDU

Şüpheli koşarak uzaklaşırken, işçiler panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Sınırkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Sınırkan hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Ş.A.'nın, polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kocaeli\'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (3)

  • XYZ: Yarın kaç kovboy can alacak acep? Kaç haber çıkacak? Her gun 3-5 bandında gidiyoruz. 43 6 Yanıtla
  • EKREM Korkmaz: Namus meselesı muhtemelen 23 7 Yanıtla
  • Ali Arslan: Kocaeli de yaşayan biri olarak uyarıyorum,bu tür hadiseler bir hayli fazla olmaya başladı şehirde , Kocaeli en fazla göç alan şehir olmuş, ipini koparan geliyor,buna bir önlem alınmalı,ben vatandaş olarak sığınmacı kaçakların mekanlarını biliyorum adamlar resmen kuaför açmışlar hepsi kaçak yokmu denetim inanılır gibi degil 24 6 Yanıtla

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de servis şoförü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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