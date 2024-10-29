"Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor - Son Dakika
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"Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

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Ordu'da alt kat komşusunun "Gürültü yapıyorsunuz" gerekçesi yaklaşık 400 defa şikayete maruz kalan ve evlerine sürekli polis gelen aile, şimdi ise yine komşuları tarafından kapılarına atılan çöpler nedeniyle mağdur oldu. Evlerinin önüne yumurta, meyve ve sebze kabuğu, fındık kabuğu, çöp ve su atan komşularını daire kapısına güvenlik kamerası taktırarak kayda alan aile, şikayetlerinden de sonuç alamadı.

29.10.2024 19:46  Güncelleme: 23:14
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Ordu'da alt kat komşusunun "Gürültü yapıyorsunuz" diyerek yaklaşık 400 defa şikayete maruz kalan ve evlerine sürekli polis gelen aile, şimdi ise çöp kabusu yaşıyor. Kapılarının önüne alt kat komşusunun sürekli çöp bıraktığı aile son çare olarak daire kapısına güvenlik kamerası taktırdı.

2 YILDA EVLERİNE 400 KEZ POLİS GELDİ

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde kendilerine ait dairede yaşayan Zengin ailesinin alt katına 2 yıl önce komşuları taşındı. İddiaya göre komşusu olan kadın, bir süre sonra gürültü şikayetiyle polis ekiplerine şikayetçi oldu. Zengin ailesi 3 aylık bir süreçte köylerine gitti, ancak iddiaya göre bu süreçte de daireye şikayet üzerine polis ekipleri geldi. 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 defa evlerine polis gelen aile, bir süre sonra kapılarına çöp atıldığını fark etti. Dairelerinin girişine güvenlik kamerası taktıran aile, sebze ve meyve kabukları, fındık kabukları, çiğ yumurta, su ve çöp atarak kendilerini taciz eden kişinin alt komşusu olan G.A. isimli kadın olduğunu fark etti, durum yargıya taşınsa da sonuç alınamadı.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

EVDE YOKKEN BİLE POLİSE ŞİKAYET ETTİ

İnşaat işinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Samet Zengin (35), yaklaşık 20 yıldır aynı apartmanda oturduğunu, bir süredir de apartmanın yöneticisi olduğunu söyledi. Zengin, "2 yıl boyunca 400'ün üzerinde kapıma 'ses şikayeti var' diye asılsız ihbar aracılığı ile polis geldi. Birçoğunda ben evde yoktum, hatta evde kimse olmadığında da geldiler. Bir keresinde 3 ay köyde olduğumuz zamanda da polisler gelmiş, bunu komşularım söyledi. Bu durumu kadının eşi ile konuştum ancak eşi 'eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor' dedi. Alttan almamızı ve idare etmemizi istedi. Biz alttan aldık, polisin gelip gitmelerini de dert etmedik ancak sonrasında kapıma yumurtalar, çöpler gelmeye başladı. Polis ekiplerine şikayette bulundum ancak sonuç elde edemedim" dedi.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

"ELİNE NE GEÇERSE KAPIMIZA ATIYOR"

Kadının eşi ile konuştuğunu ancak, durumdan şikayetçi olsa da sonuç alamadığını ifade eden Zengin, "En sonunda bir süre önce dairemin giriş kapısına güvenlik kamerası taktırdım, videoları çekmeye başladık, bunları da sosyal medya platformlarında paylaştım. Görüntülerde de görüldüğü üzere fındık kabuğu, çay çöpü, mandalina kabuğu, taş, patates yani eline ne geçerse atıyor. Bazen balkonundan bizim balkonumuza atıyor. Her türlü bize zarar vermeye çalışıyor. Binada çocuklarımızı da rahatsız etti" diye konuştu.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALAMADIM"

Kendisinin apartman yöneticisi olduğunu, daire sakinlerinden imza toplandığını ancak bir sonuç alamadığını kaydeden Zengin, evine bu süreçte misafir gelmediğini de ileri sürerek, "Yaklaşık 2 yıldır 1-2 defa misafir ancak gelmiştir. Sürekli polis gelip gittiği için insanlar da çekiniyorlar. Ben kendim apartman yöneticisiyim, kendisi için imza da topladık ancak henüz bir sonuç elde edemedim. Kendisi eşim ve benden uzaklaştırma kararı aldı, nasıl aldığını da bilmiyoruz, kendisine hiçbir şekilde zarar vermedik. Lakin ben kapıma pislikler atılmasına, çocuklarım rahatsız edilmesine rağmen şahıstan uzaklaştırma kararı alamadım. Yaklaşık 10 defa adliyeye gittim, başvuruda bulundum ancak henüz sonuç elde edemedim" şeklinde konuştu. Öte yandan alt komşu G.A. zile basılmasına rağmen kapıyı açmadı.

'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
"Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Gürültü yapıyorsun' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • AHMET YILMAZ:
    Akp li makarnaci teyze çok kötüsün 21 17 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    adaletin tecelli etmediği ülkede sonuc alamaman gayet doğal 26 1 Yanıtla
  • Kerim Dokuz:
    Belkide gürültü konusunda komşuları haklıdır . Tabi çer çöp konusunda haklı diyemem ama ses yapıyorlardır belkşde 400 şikayet varsa bi gerçekliğide olabilir 8 18 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Teyze çöpleri attıktan sonra vakit namazını kaçırmamak için çabucak evine gidiyor… Teyze annen yaşıyorsa onunla dertleşmeni tavsiye ederim. Baban farklı olabilir. Çünkü tam bir farklı çocuksun… 11 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    tasın kurtul 5 1 Yanıtla
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