Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika
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Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

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Konya'da doğuştan solunum rahatsızlığıyla dünyaya gelen 3 aylık bebek, hastaneden taburcu olduğu gün, otomobilde tedavi için kullanılan oksijen tüpünün patlaması üzerine çıkan yangında hayatını kaybetti. Aynı kazada bebeğin 18 yaşındaki teyzesi de yaşamını yitirdi. 3 aylık bebeğin anne babasının bugüne kadar bebeklerini bir kez kucaklarına alıp sarılamadıkları ifade edildi.

27.02.2025 14:41  Güncelleme: 15:49
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir hastanede tedavi gören 3 aylık Mustafa Çakmak bebek, hastaneden ailesi ile taburcu oldu.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

Aile, hastaneden 42 D 9030 plakalı otomobille Çumra ilçesindeki evlere gitmek üzere ayrıldıkları sırada otomobilde bulunan bebeğin solunum tedavisi için kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

3 AYLIK BEBEK VE TEYZESİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonrasında otomobilde çıkan yangında baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak yaralanırken bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Baba ile anne Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Baba Halil Çakmak tedavisinin ardından taburcu edilirken, annenin burada yapılan tetkikler sonrasında nakledildiği Konya Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
Teyze Rabia Yıldız (18)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden bebek ve teyzenin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgdaki işlemlerinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Bebek ve teyzesinin cenazesi Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesine getirildi. Mezarlığa getirilen bebeğin babasının gözyaşları içinde tabutu taşıması yürek burktu. Cenazede teyze Rabia Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından bebek ve teyzesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

YÜREK YAKAN DETAY

Öte yandan, 5 yıllık evli olan Halil ve Fatma Çakmak çiftinin ilk çocukları olan ve olayda hayatını kaybeden Mustafa bebeğin, doğuştan solunum rahatsızlığıyla dünyaya geldiği, ailenin ise çocuklarının rahatsızlığından dolayı solunum yolu eğitimi aldığı bildirildi. Baba Halil Çakmak'ın işini bitirdikten sonra hastanede tedavisi tamamlanan ve ilk kez taburcu edilecek çocuğunu, eşini ve baldızı Rabia Çakmak'ı almak için hastaneye geldiği, ailesinin araca binmesinden kısa süre sonra olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALAMAMIŞLAR

Çiftin, bugüne kadar çocuklarını kucaklarına alıp, sarılamadıkları ifade edildi. Ayrıca Halil Çakmak'ın 1 yıl önce uzman çavuşluk görevinden istifa edip, mahalledeki bir kantarcıda çalıştığı aktarıldı. Yangının çıkış nedeni bilirkişi tarafından yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı - Son Dakika

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