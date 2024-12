Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

3.Sayfa

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kozan ilçesi Kadirli yolunda meydana geldi. Mehmet Can Karaoğlan yönetimindeki 79 ED 515 plakalı otomobil ile Halil Çetin'in kullandığı 01 RU 333 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Can Karaoğlan aracın içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, CANKUR ve AKOM ekipleri sevk edildi. CANKUR ekipleri, araç içinde sıkışan Mehmet Can Karaoğlan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaoğlan, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer otomobilde bulunan Mahmut Çetin ise ayağından hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA