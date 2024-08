Kütahya'da 1 Haftada 32 Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Kütahya'da 1 haftada çeşitli suçlardan araması bulunan ve yakalanan 40 şahıstan 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 3-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.K (38), 12 hapis cezası bulunan G.Ş (28), 12 yıl hapis cezası bulunan G.D (33), 10 yıl hapis cezası bulunan M.K (32), 10 yıl hapis cezası bulunan S.E (28), 10 yıl hapis cezası bulunan B.Y (22), 9 yıl hapis cezası bulunan R.A (54), 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.K (50), 3 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan O.K (31), 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K (34), 3 yıl hapis cezası bulunan G. A (40), 3 yıl hapis cezası bulunan T.A (46), 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.E (67), 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.S (63), 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.E (28), 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ö.E (43), 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.N (21), 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.E (51), 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.Ü (48), 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.D (30), 11 ay hapis cezası bulunan R.K (70), 8 ay hapis cezası bulunan E.E (46), 7 ay hapis cezası bulunan C.Y (23), 5 ay hapis cezası bulunan H.S (61), 5 ay hapis cezası bulunan H.H.A (28), 3 ay hapis cezası bulunan E.D (33), 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K (29), 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Ü (50), 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan S.K (29), 2 ay hapis cezası bulunan A.G (39), 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.E (36) ve 3 gün hapis cezası bulunan A.Y (64) isimli hükümlüler ile kasten yaralama, dolandırıcılık, cinsel istismar, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, hakaret suçlarından gıyabi tutuklama müzekkeresi bulunan 8 şüpheli olmak üzere toplamda 40 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 8'i serbest kalırken, 32'si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA