Kütahya\'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı

Kütahya'da bir çocuk, mahalleden su doldurmak için gelen 2 çocuğu bıçakla yaraladı.

Olay, Gaybiefendi Mahallesi'nde belediye binası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük bir çocuk, su doldurmaya gelen çocuklarla tartıştı. "Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sataşmada bulunduğu öne sürülen şüpheli, 2 çocuğu bacaklarından bıçakla yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D. ve H.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - KÜTAHYA