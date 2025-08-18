Kütahya'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kütahya'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı

Kütahya\'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı
18.08.2025 18:35  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da su doldurmaya gelen iki çocuk, mahalledeki bir çocuk tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, şüpheli çocuğu yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kütahya'da bir çocuk, mahalleden su doldurmak için gelen 2 çocuğu bıçakla yaraladı.

Olay, Gaybiefendi Mahallesi'nde belediye binası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük bir çocuk, su doldurmaya gelen çocuklarla tartıştı. "Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sataşmada bulunduğu öne sürülen şüpheli, 2 çocuğu bacaklarından bıçakla yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D. ve H.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:43:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Su Dolduran Çocuklar Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.