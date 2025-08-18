Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğünü öğrenilirken otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine çağırılan çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırılırken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün normal seyir halindeyken birden yan yattığı görülüyor.