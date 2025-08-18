Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
18.08.2025 12:32
Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybettiği 26 kişinin de yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğünü öğrenilirken otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine çağırılan çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırılırken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün normal seyir halindeyken birden yan yattığı görülüyor.

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada - Son Dakika
