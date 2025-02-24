Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza

Yolcu otobüsüne çarpan tır bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, ölü ya da yaralı yok.

24.02.2025 23:22
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ani fren yapan yolcu otobüsüne tır çarptı

Otobüs toprak alana çıkarken, tır ise bariyerleri aşarak karşı istikamete geçti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförü kavşağı kaçırınca ani fren yapınca tır arkadan çarptı. Otobüs toprak alana çıkarken, tır ise bariyerleri aşarak karşı istikamete geçti. Kazada ölen ya da yaralana olmadı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförü girmesi gereken sapağı kaçırınca ani fren yaptı. O esnada seyir haline olan Gaziantep'ten Romanya'ya halı taşıyan tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Star Diyarbakır otobüs firmasına ait yolcu otobüsü bariyerleri aşarak toprak yola çıktı. Tır da bariyerleri aşıp karşı istikamete geçti. Otobüsündeki yolcular panik halinde indi. Tırın içindeki halılar ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Edirne ve Ankara yönünde yolun bazı şeritlere kapatılırken, yola saçılan halılar başka bir tır yüklendi. Halıların yüklenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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