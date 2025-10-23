Louvre Müzesi Müdürü Cars: Kalıcı bir polis karakolu kurulmalı - Son Dakika
Louvre Müzesi Müdürü Cars: Kalıcı bir polis karakolu kurulmalı

Louvre Müzesi Müdürü Cars: Kalıcı bir polis karakolu kurulmalı
23.10.2025 00:22
Fransa'daki Louvre Müzesi'nde yaşanan tarihi soygunun ardından Müdür Laurence des Cars, müzenin güvenlik açığını kabul ederek kalıcı bir polis karakolu kurulmasını önerdi. Des Cars, yaşananlar için sorumluluk alarak, müzenin güvenlik sisteminin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulundu.

LOUVRE MÜZESİ'NİN MÜDÜRÜ İFADE VERDİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de yaşanan tarihi soyguna ilişkin soruşturma devam ederken, Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na ifade verdi.

"MÜZE BÜNYESİNDE KALICI BİR POLİS KARAKOLU KURULMALI"

Des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi. "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyen des Cars, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulundu.

Des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu, ancak istifasının reddedildiğini açıkladı.

"ALARM ÇALIŞTI AMA KAMERALAR YETERSİZ"

Des Cars, "Alarm sistemleri çalıştı, video kayıtları işledi. Ancak hırsızları yeterince erken tespit edemedik. Çevre kameralarımız ya yok ya da çok eski. Apollo Galerisi cephesindeki tek kamera yanlış yöne bakıyordu" ifadelerini kullandı.

Sayıştay'ın güvenlik yatırımlarında gecikme eleştirilerini reddeden des Cars, 80 milyon euroluk güvenlik planında resmi bir gecikme olmadığını savundu, ancak altyapının 21'inci yüzyıl standartlarının gerisinde olduğunu kabul ederek, "Orsay Müzesi çok daha modern, Louvre'da kronik altyapı yatırım eksikliği var" dedi.

"YENİ SUÇ YÖNTEMLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Des Cars, personelin silahsız olduğunu da hatırlatarak, soygun anında galeride bulunan 4 görevlinin protokolü eksiksiz uyguladığını, ziyaretçilerin hızla tahliye edildiğini, güvenlik şirketi ekiplerinin ise hırsızları dışarıda takip ettiğini söyledi. Des Cars, "Yeni suç yöntemleriyle karşı karşıyayız ve güvenlik sistemimizi buna göre yenilemeliyiz" dedi.

Des Cars, "Ülkeme ve kültüre en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Louvre, 3 gün sonra bugün yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

FRANSA'DA MÜZELER HIRSIZLARIN HEDEFİNDE

Fransa'da son dönemde müzelere yönelik hırsızlık vakalarının artması, kültürel miras kurumlarının güvenlik açıklarını yeniden gündeme taşıdı. Fransa'da 16 Eylül'de Paris Doğa Tarihi Müzesi, taş motoruyla vitrinleri kesen bir saldırgan tarafından soyulmuş ve yaklaşık 1,5 milyon euro değerinde altın külçeleri çalınmıştı.

Bu yıl Limoges kentindeki Ulusal Adrien-Dubouché Müzesi'nden "ulusal hazine" statüsündeki Çin porselenleri çalınmıştı. Porselenlerinin değerinin yaklaşık 9,5 milyon euro olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: İHA

