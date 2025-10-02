Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Saldırı - Son Dakika
Malatya'da Konteyner Kentte Silahlı Saldırı

02.10.2025 20:04
Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvalette giren bir şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna iki kurşun isabet eden şahıs hastaneye kaldırılırken, olayın zanlısı ise kayıplara karıştı.

Malatya'da misafirliğe gittiği konteyner kentte tuvaletteyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

TUVALETTEYKEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan Manas Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, M.B.'nin kaldığı konteynere misafirliğe giden A.O.K., tuvalete gittiği sırada B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna iki kurşun isabet eden A.O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Zanlı olayın ardından kaçarken, ekipler bölgede yaptığı incelemede bir adet tabanca ile iki adet boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, malatya, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

