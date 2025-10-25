Maltepe'de Duvar Çöktü, Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika
Maltepe'de Duvar Çöktü, Araçlar Hasar Gördü

25.10.2025 10:39
Maltepe\'de Duvar Çöktü, Araçlar Hasar Gördü
Maltepe'de yağış sonrası bir bina istinat duvarı çöktü, 3 otomobil hasar gördü, yaralanan yok.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı, etkili olan sağanak yağışın ardından saat 02.45 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

İstinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çökme ile kaldırım da duvarla beraber yola devrilerek park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri de sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü şekilde sağladı. Çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

İstinat duvarı araçların üzerine böyle çöktü

"BİNADA BÜYÜK KORKU OLUŞTU"

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, "Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar pert oldu, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

