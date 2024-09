Gördes\'e Yangın İstasyonu Müjdesi

3.Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gördes'te mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, orman yangınlarına ilk müdahalede ve üretimde kullanılmak üzere önümüzdeki yıl 80 tane 20 tonluk taral dolum istasyonu kurmayı programa aldıklarını söyledi. Fahri itfaiyecilik eğitiminin de verileceğini kaydeden Başkan Zeyrek, "Yangını önlemek hepimize düşüyor" dedi.

Haftalık ilçe ziyaretleriyle Manisa'nın sorunlarını yerinde gören, yurttaşların taleplerini dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gördes'e ziyarette bulundu. Başkan Ferdi Zeyrek, ilçede CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, CHP İlçe Başkanı Zafer Aslan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Özcan, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Çiftçi yer aldı.

"147 mahallenin içme suyu projelerini hazırladık ve imalatına başladık"

Manisa'nın sorunlarını bildiğini vurgulayan Başkan Zeyrek, "Planlı bir şekilde altyapı çalışmalarına başladık ve altyapı seferberliği başlattık. Şehrimde 147 mahallede içme suyu yok. Bu mahallelerin içme suyu altyapı projelerini hazırladık ve imalatına başladık. Su insani kullanım hakkıdır. Bu hakkı Manisa'da yaşayan bir buçuk milyona ulaştırmak benim öncelikli görevimdir. Daha sonra altyapı ve kanalizasyon işlerine başlayacağız. Bu sürecin her aşamasını sizlerle paylaşacağım ve aldığımız her karardan sizin haberiniz olacak" dedi.

"80 tane 20 tonluk taral dolum istasyonu kurulacak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz ay Gördes'te yaşanan orman yangınına değindi. Başkan Zeyrek, "Gördes'imiz geçtiğimiz ay çok büyük bir orman yangını yaşadı. Bu yangınların sebeplerinden bir tanesi iklim değişikliği ve havaların sıcak olması. Bir yandan da bu yangının oluşacağını düşünmeyen vatandaşlarımızın attığı sigara izmaritleri, anız yangınları ve cam şişe kırıkları orman yangınlarının en büyük sebepleri olarak gösteriliyor. Gördes'te de maalesef 3 bin hektar alanımız küle döndü. Milletvekillerimiz, Gördes Belediye Başkanımız, Manisa Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri sahadaydı. Bence en önemli şey yangına sebebiyet vermemek. Bu konuda sizin duyarlı olduğunuzu biliyorum. Yangınlara müdahale edebilmek için önümüzdeki yıl 80 tane 20 tonluk taral dolum istasyonu kurmayı programa aldık. Özellikle ormana yakın köylerimizde üretim anlamında kullanacaksınız. Orman yangınında da ilk müdahalede bu taral dolum istasyonları devreye girecek. İtfaiye Daire Başkanlığımız da sizleri ziyaret ederek fahri itfaiyecilik eğitimi verecek. İsteyen vatandaşlarımız artık fahri itfaiyeci ünvanına kavuşacak. Yangında ormanı bilen, o yolları tanıyan vatandaşlarımız, Jandarmamız can güvenliğini ön planda tutması nedeniyle ormana giremediklerini gördüm. İşte bu fahri itfaiyecilik belgesiyle orman girip jandarmaya veya bizim ekiplerimize öncülük edecek buradaki arkadaşlar. Taral dolum istasyonları sayesinde de yangına ilk müdahalenin nasıl olacağının eğitimini alacaklar. Yangını önlemek hepimize düşüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu istasyonların çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da sizlere nasıl kullanılacağının bütün eğitimini vereceğiz" diye konuştu.

"Kooperatifleşmeyi sağlayacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifleşme eğitimleri verdiklerini belirten Başkan Zeyrek, "Önümüzdeki yıl 40 milyon liralık gübre ve tohum desteği vereceğiz. Ama bu desteği kooperatiflere vereceğiz. Kooperatifleştiğimiz zaman bir bütün olacağız. Kooperatiflerin ürettiği ürünleri İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e yeni pazarlara ulaşımını sağlayacağız. Ürününüzü bir kere kooperatife satarken para kazanacaksınız. Bir de katma değerli ürüne döndüğü zaman para kazanacaksınız. Kooperatifleşme için 20 akademisyenden oluşan bir birim oluşturduk. Akademisyen hocalarımız Gördes'e gelecek ve sizlere bu konuda eğitimler vererek kooperatifleşmeyi sağlayacağız" dedi.

"Hem üreticiler kazanacak hem halkımız"

Gördes'in hayvancılıkta gelişebilecek bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, "Gördes'te Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak süt toplama merkezi yapıyoruz. Bir tanesini Kula'da, bir tanesini de Yunusemre ilçemizde yaptık. Şu anda fiyat 11,5-12 liralara kadar düştü. Biz inek sütünü 17 liradan alıyoruz. Bunun tek bir sebebi var. Orada hayvancılığı geliştirmek. Aldığımız inek sütünü şişeliyoruz ve halk mandırası kuruyoruz. Önümüzdeki ay merkezde başlayacak. 17 ilçeye de yayılacak. 17'den aldığımız sütü, şişe süt olarak, yoğurt olarak, peynir olarak halkımıza mandıra fiyatlarından yüzde 20-25 daha ucuz bir şekilde vereceğiz. Burada herkes kazanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi bunun öncülüğünü yapacak. Hem süt üreticileri kazanacak hem de halkımız. Çünkü sosyal belediyecilik bunu gerektirir. 5,5 ay içerisinde bunların hepsinin altyapısını hazırladık. 3 tane ilçemizde kent lokantası aktif hale geliyor. Gördes'te de inşallah en yakın zamanda üç öğün yemeği sembolik bir rakama halkımıza sunacağız" şeklinde konuştu.

"Siyaseti değil, ihtiyacı ön plana koyuyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini Manisalılar için harcadıklarının altını çizen Başkan Zeyrek, "Bu hepimizin vergilerinden kesilerek devletimiz hizmet edilsin diye gönderdiği paradır. Bizler bunun bilincindeyiz. Hepimizin parasını harcarken tek tek hepinize sorup danışıyoruz. Biz küçük belediye, Büyükşehir Belediyesi ayrımı yapmayalım derken, bana ilk olarak Selendi ve Demirci Belediye Başkanlarımız geldi. Biz CHP'li değiliz, biz de hizmet alacak mıyız dediler. Seçim döneminde gördüm ki altyapı, asfalt ve parke taşına en çok ihtiyacı olan iki ilçe Selendi ve Demirci'ydi. İki ilçeye yaptığım ziyaretlerde bizi diğer belediyelerden ayırmadı, ilk hizmeti bize yaptı dediler. Biz burada siyaseti değil, ihtiyacı olanı ön plana koyuyoruz. Mahallelerinize de bu anlayışla eşit bir şekilde hizmet gelecek" ifadelerini kullandı.

"İçme suyunu vahşi sulamada kullanan vatandaşlarımızı uyarın"

Seçim sürecinde ilk 2 ton suyun 1 lira olacağına yönelik taahhüdü olduğunu kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, "Sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim yapacağız diyorduk. Göreve gelir gelmez ilk belediye meclisimizde belediye meclis üyelerimizin tümünün oyuyla biz bunu hayata geçirdik. Bu indirim hala da sürüyor. Biz Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan belediyeydik. Şu anda Türkiye ortalamalarına geldik. İçme suyunu biz sondajlardan elde ediyoruz. Çok pahalı bir şekilde elde ediyoruz. Ama su ucuz diye bu suyu vahşi sulamada kullanıyorlar. Biz suyu insani su kullanım hakkı için ucuzlattık. Kişiler domates, biberini sulasın diye suyu 1 lira yapmadık. Bu konuda yeni bir düzenleme getiriyoruz. Benim sizlerden tek ricam, mahallelerinizde vahşi sulamada içme suyunu kullanan vatandaşlarımızı lütfen uyarın. Bizlerin evlatlarına, torunlarına yarın bu şehirde su kalmayacak. Eskiden kazmayı vururdunuz 10-15 metrede su çıkardı. Şu anda 250-300 metrelere indi. Biz bunu görmezden gelirsek, yarın çocuklarımıza bırakacak su bulamayacağız" dedi.

"Hizmetleri daha çok arttıracağız"

Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gördes'te 5,5 ayda çok güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Başkan Zeyrek, "Greyder, işçi, malzeme katkılarıyla ilçemizde çok güzel hizmetler yaptık. Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca bu hizmetleri daha çok arttıracağız. Attığımız her imzada, harcadığımız her parada Selendi'nin, Soma'nın, Demirci'nin dağ köyünde yalınayak dolaşan çocuğun vebali var. Her zaman için hesap verebilen, tüm şeffaflığı ile elimizdeki bütçeyi nereye harcadığını sizlerle paylaşan bir başkan olacağım" şeklinde konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin de birer konuşma yaptığı toplantı, mahalle muhtarlarının taleplerini ve fikirlerini belirtmesiyle sona erdi. - MANİSA