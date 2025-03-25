Matbaa kurup milyonlarca sahte dolar bastılar - Son Dakika
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Matbaa kurup milyonlarca sahte dolar bastılar

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Mersin'de matbaa kurup 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar basan 3 kişilik kalpazan şebekesi çökertildi. Matbaa kurup sahte dolar basan, piyasaya süren ve kuryelik yaparak illere dağıtan şüpheliler tutuklandı.

25.03.2025 10:09  Güncelleme: 11:48
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri parada sahtecilik suçuna yönelik hassas ve titiz bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrasında delilleri elde eden polis matbaa kurup sahte dolar basan H.U.'yu, piyasaya süren Y.T.'yi ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'yi operasyonla yakaladı.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

KURYE OTOGARDA 132 BİN SAHTE DOLARLA YAKALANDI

Operasyonun detaylarına da ulaşıldı. Polisin çalışmasında takipte olan kurye A.T.'nin, Mersin otogarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Kuryeden 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

2 MİLYON DOLAR PİYASAYA SÜRÜLMEYE HAZIR BULUNDU

Sahte dolar basan şüpheli H.U.'nun kurduğu matbaa yapılan aramada ise 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kağıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar
Matbaa kurup milyonlarca sahte dolar bastılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Matbaa kurup milyonlarca sahte dolar bastılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    araştır akplidir 31 21 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    ekodur o şark kurnazı 14 23 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yilin girisimci odulu sahibini buldu .. odulu kodeste verilecek 12 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kutu varsa akp orada 5 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hangi AKP'li bu 3 4 Yanıtla
  • Trabzon:
    EEEE KALPAZANLIĞIN DİZİSİNİ DE YAPARSAN OLACAĞI BU 2 0 Yanıtla
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