10 yıl önce Mersin\'de kaybolan Furkan Coşkun dosyasında 4 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 10 yıl önce kaçırılması sonrasında kayıp olduğu ileri sürülen gençle ilgili 'kasten öldürme' suçundan tekrar başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli tutuklandı.

APARTMAN BAHÇESİNDEN ZORLA GÖTÜRÜLDÜ

İddiaya göre, 9 Ekim 2016'da S.G. ve E.K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak'ta evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun'un (20) yanına geldi. Tartışan şahıslar Coşkun'u darbedip sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı. Günlerce süren aramalara rağmen şahıs bulunamadı, 2 şüpheli ise yakalanıp tutuklandı.

10 YIL SONRA CİNAYET SORUŞTURMASI

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiçbir şekilde yaşadığına dair emare bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesine 9 şahıs tespit edildi, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği de ortaya çıktı. Bu bilgilerin de dosyaya girdiği soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanırken, cezaevinde bulunan 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplam 9 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden İ.B., S.G. ve G.Ç. ile cezaevindeki hükümlülerden E.K. hakkında bu kez 'kasten öldürme' soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi. Şüphelilerden S.K. için adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli serbest kaldı.

2 şahsın işlemlerinin devam ettiği, 4 tutuklamanın çıktığı kayıp vakasından cinayete çevrilen soruşturmanın titizlikle sürdüğü, şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.