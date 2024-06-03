Mersin'de Şüpheli Motosiklet Sürücüsünün Verdiği Adreste Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Mersin'de Şüpheli Motosiklet Sürücüsünün Verdiği Adreste Kadın Cesedi Bulundu

Mersin\'de Şüpheli Motosiklet Sürücüsünün Verdiği Adreste Kadın Cesedi Bulundu

Mersin'de polis, şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedini buldu. Şüphelinin motosikletinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para bulundu. Şüphelinin ifadesi üzerine polis, cesedin bulunduğu adrese gitti ve kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

03.06.2024 18:50
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Mersin'de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine bağlı ekipler, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine 33 ATS 955 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüphelinin kasayı İnönü Mahallesi 1401. Sokak'taki bir daireden aldığını belirtmesi üzerine ekipler adrese gitti. Dairede kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye giren polis, Şule Özlem U'nun (40) cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Şüpheli Motosiklet Sürücüsünün Verdiği Adreste Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Şüpheli Motosiklet Sürücüsünün Verdiği Adreste Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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